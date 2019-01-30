郭台銘特助胡國輝：鴻海考慮縮減、甚至擱置威州投資

據《路透社》報導，週三 (30 日) 鴻海董事長郭台銘特助胡國輝接受專訪時表示，鴻海先前宣布在美國威斯康辛州的投資計劃，可能縮減或甚至擱置，主要因為在電視方面，鴻海在美國幾無立足之地。

胡國輝在專訪中指出，在電視方面，鴻海在美國沒有立足之地，無法展開競爭，鴻海公司內部仍在評估威威斯康辛州投資計劃的各種選項。

胡國輝表示，對鴻海來說，更好的做法是在大中華地區和日本生產 LCD 面板，再運到墨西哥進行組裝，最後再將成品運到美國，這對鴻海來說才是更有利可圖。

胡國輝表示，鴻海在威斯康辛州的最終職缺需求，估計約有四分之三是研發與設計，而不是藍領階級的一般製造員工。

鴻海推遲威州投資有跡可循：

先前在 1 月中旬，市場消息即傳出鴻海富士康集團可能推遲在威斯康辛州的「員工招募時間表」，主要因為全球貿易壁壘環伺，以及全球經濟放緩的問題。

此前 1 月 18 日鴻海富士康曾發出一封聲明表示，富士康仍致力在威斯康辛州創造 13000 個工作崗位，但目前已經調整了招聘時間進程，主要是為了敏銳地反應包括全球經濟狀況在內的一些因素。

市場人士解讀，目前打擊鴻海富士康集團最沉重的，就是蘋果 iPhone 手機需求放緩之問題，如此前《日經新聞》即報導，蘋果計劃減少招聘，富士康最重要的 iPhone 工廠中國鄭州廠自去年 10 月以來，即已裁減掉 5 萬名約員工。