〈美政府重新開張〉結束35天關門！美國經濟損失代價是 110億美元

上週五 (25 日) 美國結束 35 天史上最久政府期間，美國國會預算辦公室 (CBO) 週一發布報告顯示，近期聯邦政府部分關門，對美國經濟造成 110 億美元的損失，其中還包括 30 億美元的永久損失。

該報告中提到，受到聯邦公務員工作產量減少、政府支出延遲、需求降低等因素，聯邦政府部分關門的 35 天內，已對美國造成 110 億美元的經濟損失。

美國經濟展望集團的首席經濟分析師 Bernard Baumohl 表示，政府關門影響的層面十分廣泛，對包括航空業、製藥業和餐飲業等，造成永遠無法彌補的損失。

聯邦政府部分關門，對美國經濟造成 30 億美元的永久損失。(圖：AFP)

儘管聯邦工作人員重返工作崗位能消弭大部分的經濟損失，預計回收回 80 億美元，國會預算辦公室估計，政府關門仍然會對美國經濟活動造成 30 億美元的永久損失。

這份報告檢視了政府關門、企業開始延遲投資和招募人力等決定，並警告若這些狀況持續下去，美國的經濟風險將會越來越大。

預算委員會主席 John Yarmuth 提到：「我希望盲目的政府關門做法最終會讓我們好好思考，但國會預算辦公室的經濟損失預估報告是對川普的一個嚴厲警告，這些數字是警告他把美國公僕當作談判籌碼的後果。」

國會預算辦公室的年度報告還研究川普政府的貿易政策對經濟的影響。估計到 2029 年，新的進出口關稅將使經濟成長平均縮減 0.1%，還預測關稅佔 GDP 比例將從 2018 年的 0.2% 上升到今 (2019) 年的 0.3%。

總的來說，國會預算辦公室預計，隨著新稅制的好處逐漸消退，今年的 GDP 成長將從去年的 3.1% 降至 2.3%。預計 2023 年，GDP 將為 1.7%，低於國會預算辦公室對美國經濟潛力的估計。

國會預算辦公室還預計，升息速度不會像之前預測的那樣快。利息支付估計比去年預計的少 2550 億美元。