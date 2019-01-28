川普：3週內談成協議可能性不到5成 不排除政府再次關門

雖然美國政府重新開放還不到 2 天，但是總統川普又一次警告再次關門的可能性。

川普週日 (27 日) 接受《華爾街日報》專訪，他表示，他認為國會僅有不到 50% 的可能性，通過築牆經費，不能排除政府再次關門的選項，如果有必要，他也可能以緊急權力建築邊境牆。

在川普簽署了一份短期融資法案之後，美國史上最長的關門期間，在 35 天後結束。不過政府的資金只能保證持續到 2 月 15 日，如果沒有後續的法案，政府可能再度停擺。

國會目前組成一個 17 人的委員會，受命在 3 週之內，擬定一份有關邊境安全的更長期協議，可能還涉及更廣泛的移民問題。川普表示，他認為只有不到 5 成的可能性，能談成協議。

當川普被問到，是否可能接受低於 57 億美元的築牆經費時，他說：「我對此表示懷疑，但我必須把這事做好。」

上週，川普曾提出，以同意「追夢人計畫」的移民換取公民身份為條件，來取得 57 億美元的築牆身份，但立即遭民主黨拒絕。週日受訪時，川普表示，「追夢人」已經是另一個主題，將在另外的時間再討論。他對任何用建牆經費換取更廣泛移民改革的協議，目前都持懷疑態度。

被問到他可以接受的築牆形式時，川普說，只要能夠阻止犯罪分子、幫派、人口販運和毒品，他就可以接受，但是唯一可行的還是強大的物理障礙物。