開張有望！川普同意簽署「重開政府三週」法案

美國部分政府關門來到第五週，美國總統川普週五 (25 日) 已與國會領導人達成協議，他將簽署「重開放美國聯邦政府三週」的法案，以結束美國有史以來最長政府關門。

受到美國政府將重新開張消息激勵，週五美股盤中交易時，道瓊指數上揚近 200 點，暫報 24745.50。

道瓊指數週五走勢圖。(圖：investing)

川普週五宣布，他將簽署一項法案以重新開放美國聯邦政府三週，並要求參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 立即投票支持。

川普還向聯邦政府員工致謝，稱他們是偉大的愛國者，川普還承諾：「一旦政府重新開放，將確保所有政府員工很快或盡快收到薪資，」

兩大政黨將成立一個協議委員會，在政府重新開放時制定一項國土安全撥款法案。然而，川普威脅說，如果國會議員不能討論他合意的美墨邊界安全協議，揚言會讓政府再次關閉，或者繞過國會宣布全國進入緊急狀態。

川普表示：「我們真的別無選擇，只能築一面強大的牆或一道鐵壁因應。如果我們不能從國會得到公平的協議，政府將會在 2 月 15 日再次關閉，或我將利用美國法律和憲法賦予我的權力來應對這一緊急情況。」

預計美國政府很快將重新開張三週 (至 2 月 15 日)，美國共和黨與民主黨將繼續討論 57 億美元美墨邊境牆資金的需求，但若兩黨三週內未能達成協議，最終在 2 月中旬雙方還將再次陷入政府關門僵局。

週四 (24 日) 美國共和黨與民主黨分別提出的兩大關鍵提案皆遭參議院投票否決，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 會面討論可能的解決方案。這是自政府關門以來，真正的談判首次開始成形。

川普週四回應：「如果這是一項合理的協議，將支持參議院達成。」

自從 12 月 22 日美國部分政府關門以來，大約有 80 萬聯邦工作人員錯過了二次發薪。航空管制員短缺且被迫無薪工作，亦引發飛安與航班延遲危機。週五 (25 日) 美國聯邦航空總署 (FAA) 因航管員不足，不得以進行機場管制，拉瓜迪亞機與紐華克自由國際機場等美國主要機場航班皆出現延誤。

由於政府關閉造成的損害已不容小覷，各界要求達成協議的聲音也隨之而來。航空工作者，包括空中交通管制員、飛行員和空承人員於聯合聲明中表示，他們擔心由於聯邦工作人員短缺導致飛行安全風險。

美國媒體 CBS 調查顯示，美國民眾大多認為關閉機場是一場危機，或者至少是一個問題。他們基本上把政府關門的責任推給了川普。美國民眾大多認為總統應該讓步，而不是民主黨應該讓步。