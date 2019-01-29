〈分析〉中國經濟趨緩重創三產業 奢侈品消費仍維持強勁成長

根據《彭博社》報導，中國經濟成長趨緩，已對工業、科技與汽車產業，造成衝擊，但奢侈品消費，仍維持強勁成長。

作為全球第 2 大經濟體的中國，過去動輒兩位數的經濟成長，如今已不復見；2018 年，中國經濟成長率為 6.6%，雖符合預期，卻創下近 28 年新低，且 2019 年還可能進一步放緩，對產業的衝擊，也逐步浮現。

工業

中國經濟趨緩，從企業財報表現，便可窺知一二；週一 (28 日) 重型工業機械製造商卡特彼勒 (Caterpillar) (CAT-US)公布去年第 4 季財報，由於中國市場需求下滑，導致獲利及營收展望不佳，股價重挫逾 9%。

卡特彼勒的競爭對手，小松製作所株式會社 (Komatsu Ltd.)、日立建機 (Hitachi Construction Machinery)，以及中國三一重工等企業，週二股價皆下挫。

科技

本月初，蘋果 (AAPL-US) 下修財測，為 15 年來首見，主因為美中貿易爭端與中國經濟趨緩。

蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間，但執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

無獨有偶，昨日公布財報的輝達 (Nvidia) (NVDA-US)，也因中國市場對遊戲晶片的需求疲弱，將第 4 財季 (截至 1 月 27 日) 營收預測，大幅調降 5 億美元。

輝達執行長黃仁勳稱，第 4 財季極不尋常，是個「異常動盪、令人失望的季度」。

汽車

中國汽車工業協會 (CAAM) 數據顯示，2018 年，中國汽車銷售量降至 2810 萬輛，年減 2.8%，為 1990 年代以來，首見衰退。

福斯 (Volkswagen) 執行長 Herbert Diess 直言，中國市場正面臨威脅，今年將充滿挑戰。

福特 (F-US) 去年第 4 季，在中國市場的虧損，達 5.34 億美元；歐洲第 2 大汽車零組件製造商 Continental 亦示警，2019 年中國汽車產量恐「零成長」，獲利展望不佳。

奢侈品和消費品

有別於上述 3 類產業，中國市場的奢侈品和消費品，仍有亮眼表現；精品珠寶商 Tiffany 去年 11、12 月業績，仍維持強勁成長。

Tiffany 執行長 Alessandro Bogliolo 說，中國是該公司的重點關注領域，1 年前，Tiffany 提高了在中國市場的行銷支出，回報已開始顯現，「中國市場正加速成長」。

消費品方面，星巴克 (SBUX-US)以每 15 小時 1 家的速度，在中國展店；寶僑 (P&G) (PG-US) 高層則認為，他們並未看到中國經濟趨緩的跡象。