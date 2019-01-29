川普猛嗆：前星巴克執行長沒有勇氣選總統

川普總統週一對前星巴克執行長蘇茲 (Howard Schultz) 不假辭色，他說這位企業巨頭 "沒有勇氣選總統！"

川普發布推文寫道：「昨晚在 "60 分鐘" 節目看到他，我同意他的說法，他不是 "最聰明的人"，美國已經有了最聰明的人！我只希望星巴克仍然支付給我川普大樓的租金。」

在週日晚間播出的 CBS 節目訪問中，蘇茲說，他正在考慮獨立競選總統。蘇茲為民主黨員，他抨擊民主黨與共和黨未能履行憲法責任。他還將目標鎖定川普總統的社會媒體習慣。

「跟大多數人一樣，我對川普總統與他的推文，已經厭煩，」蘇茲告訴 CBS。

在回答有關他的企業經驗問題時，他說，"我一直都承認我不是這裡最聰明的人"。

「為了對複雜的問題，做出最好的決策，我必須任用比我聰明，比我有經驗，技術比我好的人，我們必須了解，需要進行創造性的辯論，才能做出這類決策，」蘇茲說。

川普發表這篇嘲弄的推文時，民主黨正警告蘇茲加入大選，將使川普的勝選機會大增，因為他吸引民主黨的票，會多過共和黨的票。

根據民調顯示，川普在共和黨內仍廣受歡迎。蘇茲推出的政見像個溫和的民主黨員。他與許多候選人意見不同，預期焦點議題將在全民醫療。蘇茲抨擊民主黨的提案，不切實際。

維吉尼亞大學政治中心主管 Larry Sabato 說：「有人應該向他解釋，他的口號可以用 "再選川普"。」