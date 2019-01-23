今年公司債市場最大威脅 ：「墮落天使」出現 投等債跌入垃圾債

公司債市場在 2019 年開年出現強勁走勢，然而市場分析師警示，投資人仍不可對公司債市場掉以輕心，相反，這可能是「墮落天使」的大起之年。

墮落天使 (Fallen angels) 在公債市場指的是：原為投資級債券被降級為高收益債的垃圾級，形成殖利率更高的固定收益產品，吸引投資人進入。

高收益債在 2018 年表現著實差強人意，而高收益債 (垃圾債) 年初出現了較大程度反彈，其中一支價值 148 億美元的 iShares iBoxx 高收益公司債 ETF 是該產業的熱門選擇，一直是最能吸引投資人現金的市場領導者之一，今年流入資金達 11.8 億美元。

市場人士分析，2019 年高收益債市的反彈，主要也是反映此前 12 月高收益市場枯竭，因股市出現大幅下挫，市場避險情緒大舉升溫，導致低評等公司停止發行債券。

然而，債券市場專業人士警告，目前高收益債看來略具多頭的走勢，很可能只是暫時的，這也將影響對公司債的擔憂延續到 2019 年全年。

美銀美林高收益債與美債利差 圖片來源：Fred

天使如何墮落

而 2019 年公司債市場之中，最大的不確定因素之一，是突然從投資級變為垃圾級或更糟糕的公司。

今年甫開年，美國股市就剛剛出現一個例子：太平洋天然氣和電力公司 (PG&E) (PCG-US)，這一事件可能成為僅次於雷曼兄弟、世通公司 (WorldCom) 等惡名昭彰的知名第三大投資級債券違約事件。

隨著全球經濟的放緩，過去處在投資級「邊緣等級」的公司們，若公司營運狀況不佳，評級也將首當其衝，導致評級自「投資級」降至「垃圾級」。

「投資人對全球投資級債券降級至高收益債券狀態的擔憂已大幅升級，這種恐懼並非沒有道理，」瑞銀分析師 Stephen Caprio 在報告中表示。

Stephen Caprio 指出，投資級債券被降級的威脅，正可能導致強制出售、並導致大型負債公司的融資成本上升，而直接增加的高收益債券供給量，就將推升高收益債與美債之間的信用利差。

資金追逐債券

在瑞銀設定最有可能發生的情況下，大約有價值 400 億美元的債券可能會被降級，主要集中在電信、能源和消費性非週期債券。這只是市場的一小塊，Caprio 指出，歐洲的風險更大。

如果全球經濟發生衰退，那麼瑞銀預計，公司債市場被降級的債券規模更可能上看 2180 億美元，約佔總公司債市場的 18%。