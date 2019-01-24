〈財報〉DRAM需求保守+手機市場放緩 SK海力士Q4財報遜預期

全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士 (000660-KR) 公司在週四 (24 日) 公佈第四季度財報，獲利遠低於市場預期，主要是受到中美貿易戰持續和中國經濟放緩拖累半導體晶片價格上漲所影響。

根據數據顯示，SK 海力士第四季 (2018 年 10 月至 12 月) 的營業利益為 4.4 兆韓元 (39 億美元)，年減 1% 低於分析師平均預測的 5.1 兆韓元。淨利則為 3.4 兆韓元，年增 6%，低於分析師預期的 3.8 兆韓元。

分析師表示，SK 海力士作為三星的競爭對手和蘋果供應商，這是該公司兩年來的第一次本業獲利下滑。

「中國對電子產品需求的急劇下滑，已反應在海力士的財報上，」HI 投資證券公司的資深分析師 Song Myung-sup 表示。

SK 海力士表示：「不斷增長的宏觀經濟不確定性，導致伺服器 DRAM 的採購需求保守，以及智慧手機的銷售放緩。」 該公司高管表示，由於中國經濟放緩以及美中貿易情勢，SK 海力士計劃在今年將設備採購投資較去年同期減少 40%。

該公司第四季 DRAM 出貨量下跌了 2%，平均銷售價格下跌了 11%。對於 NAND 記憶體晶片出貨量增加了 10%，但平均銷售價格下降了 21%。

在 2018 年，由於強勁的全球記憶體晶片需求，SK 海力士創造了 15.5 兆韓元的歷史最高淨利。年營收和營業利益分別達到 40.4 兆韓元和 20.8 兆韓元，連續第二年創歷史新高。營業利益率也創下 51.5% 的歷史新高。

儘管去年收益強勁，SK 海力士預計今年記憶體晶片市場將因全球需求疲軟以及 DRAM 和 NAND 產品銷售價格下跌而放緩，而 DRAM 和 NAND 產品是該公司獲利的主要來源。

中國經濟在第四季因國內需求疲軟和美國關稅壓力而降溫，拖累了從科技巨頭到大型汽車製造商等公司的獲利。