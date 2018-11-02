美債殖利率彈升+企業獲利助攻 高收益債不懼短線震盪報酬亮眼

美國聯準會持續升息態勢明確，帶動美債殖利率彈升，高收益債成為今年少數繳出正報酬的債券，投信認為，美國景氣回溫與企業獲利表現亮眼的助攻下，料將有利高收益後市表現。

根據摩根投信統計，從 1983 年以來，高收益債即便年內略有震盪，但多數時候全年仍有正報酬，且從未連續兩年出現正報酬，有鑑於美國高收益債利率風險相對低，又具有高收益率優勢，在利率緩步走升階段可望有較佳的攻守表現。

摩根環球高收益債券基金產品經理黃奕栩表示，美國高收益債券從 1983 年以來從未連續兩年下跌作收，一旦報酬率由負翻正後，其後平均連續四年可望維持正報酬，2008 年下跌後甚至連續六年收漲，顯示未來維持正報酬機率高

根據摩根證券預估，即便高收益債違約率年底前有機會朝 1.75% 邁進，仍低於長期均值。特別是美國景氣及企業獲利基本面皆優於全球其他區域，有利帶動美國高收益債續有表現。

從基本面來看，黃奕栩認為，全球經濟仍在擴張階段，企業獲利成長、穩定的現金流狀況、改善的資產負債表體質，皆是高收益債表現的最佳保障。

若從技術面來看，今年新發行債務活動較高峰時期降低了約 34%，且逾 6 成資金用途多為再融資這類較低風險用途，供給量持續減少支撐了整體供需均衡狀況.，儘管整體基金資金流向還未穩定，但資金回補將有助於推升高收益債券表現。