美債殖利率上升 收割高收益有撇步

回顧美國的升息動作從 2015 年底開始持續到 2018 年底，最近美國十年期公債殖利率更升破 3.2%，讓債券市場的投資人紛紛擔憂面臨利率風險的問題。然而從中美貿易戰從 4 月開打至今，市場雖有波動，而美國在整個趨勢中依舊穩坐龍頭，專家分析未來美國朝向升息的方向不變，對於擁有優質利差的債券仍適合投資者進行操作。鉅亨網直播節目《理財芳程式》日前邀請摩根資產管理執行董事吳美燕，分析美國公債殖利率的攀高，該如何在債市裡尋找甜美的收益？

摩根資產管理執行董事吳美燕觀察，美國透過量化寬鬆政策，一步一步從 2008 年金融海嘯的頹勢走出來，從 2015 年底開始升息，在景氣循環中帶動的升息循環，高收益債則跟著趨勢往上走；不過，有些新興國家升息僅是為了對抗通貨膨脹，並不是因為有堅強的基本面支撐升息，投資這些高收益債便不容易獲得較穩定的回報。

吳美燕建議，在景氣循環向上的時候，可以選擇有利差的債券，像是高收益債、信用型債券，或是證券化債券，波動相對較低，收益率也表現不錯，是投資人在現在的環境適合納入投資組合中。不過，債券市場的利率和價格表現是翹翹板，在市場面對升息的環境下，投資者可以選擇較低存續期間來避開利率風險。

高收益債高報酬藏陷阱

目前市場上有許多高收益債券的投資產品，吳美燕提醒，高收益債的合理報酬水準大約在 6% 到 7%，有部分的高收益債出現異常高的收益，意味者違約風險高。投資人可以觀察：第一、如果信用評級不佳，很有可能是企業亟需資金周轉，以拉高利息吸引投資；第二、很多的高收益債聚集在新興國家的投資範圍，過去可能靠出口原物料，外匯收入很好，然而現在可能不如以往，但國家還是要繼續發債，還款能力卻可能不比以往，因此，投資新興市場債也存在一些風險。

破除零違約風險的迷思

雖然債券擁有到期還本付息的特質，然而並不是保本的工具，投資標的也有破產、倒閉等違約風險，因此許多投資人會堅持不碰零違約的基金。吳美燕分析，美國是最早開始發行高收益債券市場，不但交易量大、市值大，發行企業的透明度也相對高，由於美國企業對於破產聲請有標準作業流程，讓原本爛到底的企業，因為有好的資金挹注，透過組織重整後還可以有浴火重生的機會，這在美國高收益債市場十分常見。因此，吳美燕建議，投資人不必對「零風險」有迷思，而是適當地縮小化投資的違約風險。

複合型產品，葫蘆裡賣什麼藥？

吳美燕認為，由於市場瀰漫著許多不確定的因素，這也讓資金多流向比較強勢的美國，所以美元、美國的資產仍會是全球聚焦的重點；雖然美股震盪讓投資人有些擔憂，卻也因此，美元短期內還是走得強勢。市場上針對保守型投資者，推出多元或是複合型債券，主打分散風險。民眾在做投資時要了解究竟「複合」了什麼？根據吳美燕觀察，許多複合型產品都是以投資投資級債為主，要找到分散投資的複合式債券，民眾必需花心思做點功課。

吳美燕舉例說明，保守型的投資人如果不想傷腦筋選擇投資債券產品，摩根環球策略債券基金不只專注投資高收益債，也有新興市場債，並且操作利率期貨做為對沖，把存續期再壓低，避免利率風險。此外，美國經濟成長很大的來源是就業市場的復甦，薪資增加而帶動消費市場。因此多關注了和消費、內需相關的資產證券化標的，因為美國本地的投資工具相當多，摩根環球策略債券基金挑選現在的投資環境下受惠的債券品種，不但分散投資，還做利率避險，波動度相對低，而且還可以配息，適合保守型或做為退休規畫的投資選擇。

而針對喜歡追求高度風險的投資人，吳美燕以摩根環球高收益債基金為例，是以成熟市場的高收益債如美國、歐洲等為主。由於市面上有很多的高收益債基金，除了成熟市場還包含了新興市場高收益債的組合，看似收益來源又更多，不過新興市場原本就因美國經濟強勢而有許多不確定的因素，現階段摩根環球高收益債還是聚焦在美國，還有一部分在歐洲，至於新興市場債，可以留待 2019 年時再做觀察。

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