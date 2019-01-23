〈房產〉桃園人口淨遷入連6年稱霸六都 企業投資同步加速地產熱

統計顯示，全台六都近 6 年淨遷入人口，去年以桃園市全年淨遷 2.3 萬人最多，已是連 6 年聯蟬六都冠軍寶座，累計近 6 年淨遷入已達 13.7 萬人；同時，人口移入加上企業在桃園擴大投資，成為桃園推升 A7、中路重劃區、高鐵特定區地產交易熱度升溫的重要原因。

據各都地政局遷入、遷出資料統計出淨遷入人口數據，近 6 年桃園市成為全台人口吸力最強的都會，過去北部房價偏高應是主要推力，讓桃園不僅 2015 年衝上淨遷入 3.67 萬人，2016、2017 年也達約 3 萬人成長，2018 年雖減少，也仍有 2.3 萬人水準，站穩六都人口淨遷入冠軍，其中，桃園市又以中壢區淨遷入將近 4900 人最多。

過去因雙北房價高，桃園有地緣優勢、房價 2 字頭較雙北親民，在 2014 年升格直轄市，人口流入開始增多，東森房屋研究中心經理于靜芳表示，在 2015 年淨遷入達 3.6 萬人高峰，近年桃園機捷通車，加上當地政府近年推動社會福利、工業發展、招商，也對人口遷入有效果，持續吸引雙北市購屋民眾南移、中南部青年北漂族人口流入，讓桃園淨遷入連 6 年稱霸全台，平均年齡僅 38.6 歲，為六都最年輕都會。

桃園遷入人口量高，其中中壢區主要交易商圈在青埔高鐵特區、海華商圈，桃園區則集中正藝文特區、中路重劃區與大有、大業商圈，顯見機捷、捷運綠線動工效益帶動沿線房市。

今年全台房市買氣回溫，買賣移轉棟數可望再回升並上看 28 萬棟，房仲業者統計全台六都近 3 年同期家戶購屋比，今年前 3 季家戶購屋比最高是桃園市，達 3.55%，比去年同期更增加 0.25 個百分點。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，房市谷底回升，大都會區的反應最明顯，除海外資金回流停泊於不動產外，換屋族也推升交易量，雙北今年的買氣顯著增溫，台南市受惠南科議題及重劃區推案量大，故也有大幅度成長，而桃園市在房價相對低、建設及產業具話題的前提下，穩居家戶購屋比的冠軍寶座。

隨美中貿易戰升溫，台灣大型科技產產線自中國遷回台灣，桃園工業產值超過 3 兆元，又擁有航空城、亞洲矽谷發展規劃，去年不少台商持續在桃園投資自用工業廠房及土地，尤以電子業為重，如台達電 (2308-TW) 以 20.6 億元購入中壢工業區內 8000 坪土地擴建廠房，廣達 (2382-TW) 投資 42.8 億元購入龜山區華亞科技園區 1.1 萬坪土地，目前包括英業達 (2356)、仁寶 (2324-TW) 等公司也陸續宣布投資桃園，這股台商回流潮估計持續帶來人口紅利。

觀察桃園不僅工業用地交易熱，去年各重劃區土地開發、推案量也出現熱潮，據最新實價登錄，2018 年億元以上的土地交易達 184 件，其中龜山區、桃園區、中壢區共佔 115 件最多，去年預售推案量也達 4 千戶，廣布鎖定首購族、首換族的龜山 A7 重劃區、中路重劃區及高鐵特定區等 3 大重劃區，都是交易熱區。