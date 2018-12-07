〈房產〉購屋意願升 全台六都家戶購屋比 桃園攀3.55%最高

今年全台房市買氣回溫，買賣移轉棟數可望再回升並上看 28 萬棟，房仲業者統計全台六都近 3 年同期家戶購屋比，今年前 3 季家戶購屋比最高是桃園市，達 3.55%，比去年同期更增加 0.25 個百分點。

統計顯示，六都中房價最高的台北市，今年前 3 季家戶購屋比攀升到 2% 之上，來到 2.13%，平均每 100 戶就有 2 戶以上購屋。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年房市信心增強，買氣開始上揚，且不動產市場歷經 2 年修正期，買方開價逐步接近賣方願意議價的水平，雖然年底選戰讓部分區域的觀望氣氛較濃，但總體交易量仍向上發展，尤其雙北即使民眾目光被火熱的選戰吸引，不過雙北建設穩定性高，買房的抉擇不受干擾，今年家戶購屋比成長最多。

就全台六都今年前 3 季的家戶購屋比來看，台北市 2.13%、新北市 3.02%、桃園市 3.55%、台中市 3.34%、台南市 2.54%、高雄市 2.51%、全國 2.64%，其中新北、桃園、台中都在 3% 以上，過去一直無法達到 2% 的台北市有顯著成長。

郎美囡表示，房市谷底回升，大都會區的反應最明顯，除海外資金回流停泊於不動產外，換屋族也推升交易量，雙北今年的買氣顯著增溫，台南市受惠南科議題及重劃區推案量大，故也有大幅度成長，而桃園市在房價相對低、建設及產業具話題的前提下，穩居家戶購屋比的冠軍寶座，雖然今年的家戶購屋比略低於 2016 年，不過扣掉 2016 年合宜住宅交屋量，桃園市近 3 年應該也是一路走升。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年交易量有感成長，家戶購屋比也因此提升許多，在選後原本觀望的買氣得以釋出，加上年底屬於傳統旺季，大致上對今年 12 月的交易量保持樂觀態度，回顧去年全年買賣移轉棟數 26.6 萬棟，以今年的市場態勢，有機會上看 28 萬棟。