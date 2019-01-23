〈房產〉12月五大銀行新承做房貸利率續創次低 距歷史低點僅一步

台灣央行今 (23) 日公布 12 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承作房貸來到 459.16 億元，月增 16.8 億元，不過利率續降至 1.617%，不僅續創 2010 年 6 月以來新低，也是歷史次低，距離歷史最低點 1.616% 僅一步之遙。

央行說明，雖 12 月購屋貸款較前一年度同期減少，不過全年購屋貸款達 4941 億元，高於 2017 年 4614 億元，年增 7.1%，整體房貸規模還是增加，可解讀房市處在溫和復甦態勢。

央行進一步指出，年底適逢購屋旺季，且銀行積極承做房貸業務，使 12 月購物貸款較上月增加，其中，青年安心成家專案占比從上月占比 12.8% 升至 14.1%，也就是從 56.6 億元增至 64.5 億元。

不過，因利率相對低的青安占比提高，且銀行針對較優質客戶提供較優惠的房貸專案等因素，購屋款利率再創歷史次低。

據統計，去年全年六都移轉棟數 21.2 萬棟，年增 4.1%，連續 2 年反彈，其中，北市 2.68 萬棟，年增 14.4%；新北市 5.66 萬棟，年增 9%；桃園市 3.45 萬餘棟，年減 2.9%；台中市 3.98 萬棟，年增 1.4%；台南市 2.10 萬棟，年增 7.8%；高雄市 3.32 萬棟，年減 2.1%。