〈房產〉房仲；台北捷運宅以新蘆中和線上「中山國小站」最熱門

大台北捷運路網密集，住家鄰近捷運站已成購屋考量重要條件之一，房仲業者根據網站統計，2018 年大台北地區各捷運站周邊 700 公尺內的網路物件點閱量，以新蘆中和線上的「中山國小站」最為熱門，其次是雙捷運交會站的「古亭站」，排名第三的則是文湖線的「文湖站」。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，雙北市熱門點閱捷運站的前十名，台北市與新北市各有 5 站入榜，前三名都位於台北市，顯示北市捷運站周邊的生活機能相對較受民眾青睞，另外在捷運線的選擇上，前十名中新蘆中和線就囊括了一半，民眾皆可將熱門點閱捷運站列入參考，列為購屋的決策重點之一。

永慶觀察 2018 年雙北市捷運站周邊物件網路點閱量，最熱門的是新蘆中和線的中山國小站，其次是古亭站與文湖站，前三名皆在台北市，謝志傑表示，「中山國小站」周邊生活機能完整，學區方面從國中小至幼兒園都有設立，周遭還有晴光市場、雙城街夜市、各大超市豐富區域採買機能，加上附近產品型態多元，因此吸引更多有不同購屋需求的民眾點閱，另外，觀察中山國小站周邊房價，電梯大樓平均每坪約 58 萬元，與其他入榜同為台北市捷運站的大樓房價相比最為親民，因此也更加受到民眾青睞。

熱門點閱捷運站第二名的是「古亭站」，謝志傑指出，古亭站為新蘆中和線及松山新店線的交會站，不僅交通便捷，生活機能佳，加上知名學區在側，為區域氛圍增添學術氣息，周邊電梯大樓房價每坪約 80.9 萬元，公寓平均約 59.1 萬元，另外，古亭站東西兩側的生活圈有所差異，東側多為住商混和，西側則偏向住宅生活圈，有意購屋的民眾可以根據自身喜好選擇住在較熱鬧或較為清幽的居住環境。

捷運文湖線的「內湖站」入榜網路熱門點閱的第三名，謝志傑指出，捷運內湖站生活機能完整，公園綠地多，居住環境清幽，另外還有美國在台協會 AIT 新館坐落，高規格的維安加上附近的內湖分局，使居住安全更加分，房價部分，周邊大樓房價每坪約 60.7 萬元，公寓約每坪 42.7 萬元。

進一步觀察網路物件熱門點閱的捷運站分布，前十名中，新蘆中和線就有 5 站進榜，除了位居前兩名的中山國小站及古亭站，還有「景安站」、「永安市場站」及「頂溪站」。