〈房產〉搶台商回流設廠商機 桃園逾2萬坪工業用地12月開標

美中貿易戰持續延燒，引發一波台商回流潮，大坪數工業用地需求快速升溫；目前已有賣家以底價 13.1 億元，委由商仲標售位於桃園的工業用地，總面積約 2.05 萬坪，預計 12 月 18 日開標。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產今 (9) 日指出，該公司委託標售桃園萬坪工業地，標的坐落龍潭渴望園區周邊，此標案中可供工業使用之丁種建築用地及窯業用地分別約 1.2 萬坪、5400 坪，佔總面積約 85%，另臨接農牧用地約 3,100 坪，可轉換為工業用途，總面積合計約 2.05 萬坪。

信義全球資產投資部資深協理歐人彰表示，日前前經濟部盤點有意回台的台商約有 30 家，其中 20 家屬中大型的上市櫃企業，桃園工業用地市場有增溫的趨勢，許多上市櫃公司有擴廠需求。

2018 年以來，桃園市工業用地交易多為科技、傳統製造業，5000 坪以上又超過 10 億元以上交易共有 2 筆。嘉聯益 (6153-TW) 科技以 15.7 億元向旭晶能源買下觀音桃園科技工業園區土地及廠房，建物面積約 2.33 萬坪，晶碩光學 (6491-TW) 以 13.8 億元向英業達 (2356-TW) 買下桃園大溪廠土地及廠房，作為擴充產能用。

歐人彰表示，此一標售的工業用基地底價約 13.1 億元，平均單價約 6.4 萬元，預定 12 月 18 日開標。