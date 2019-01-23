外資接連看空中資電商 微博、百度目標價遭下修

1 月 22 日，野村將微博股票評等從由原先的「買進」下調至「中性」，並將其目標價從 74 美元下調至 64 美元，幅度約 14%。即使這一目標價格顯示微博還有近 18% 的上漲空間，但微博在美股最新收盤仍重挫約 14%。

圖: 東方財富網，微博股價周線。

2 月 12 日，微博將公佈第四季報告，市場正在期待，這家網路媒體平台公司能否出現意外驚喜。去年 11 月時微博預估，2018 年第四季營收將在 4.80 億美元至 4.90 億美元之間，不如市場預估的 4.991 億美元。

近期中國網路公司接二連三爆發利空消息，加上中國經濟下滑的風險，已讓中國網路概念股失去光芒。

最近中國媒體曾發表一篇名為《搜尋引擎百度已死》的文章。內容指出利用百度搜索，會出現一半以百度自家產品，尤其是百家號。而百家號充斥著大量行銷和品質低劣的內容，導致百度搜索結果的內容品質大幅下滑。

圖: 東方財富網，百度股價周線。

同時，花旗將百度目標股價調低至 205 美元，並列入負面觀察名單。花旗並下調百度的業績預估，主要因為較高的支出、中國經濟低迷，以及潛在的廣告主削減廣告預算等。花旗認為百度 2018 第四季和 2019 第一季業績可能存在一定的風險，特別是第一季的銷售額和淨利率方面。

此外，中國另一家電商拼多多於 1 月 20 日凌晨，被曝出現巨大漏洞，用戶可領人民幣 100 元無門檻優惠券。而拼多多在當天上午 9:30 修復漏洞，同時出面表示雖被盜取人民幣數千萬元，但實際損失則不到人民幣 1000 萬元，網路謠傳損失人民幣 200 億元實屬誇大。即便如此其風控的能力也為其營運捏了把冷汗。