傳沃爾瑪、谷歌等有意收購eBay商城業務 價碼150億美元

知情人士透露，對沖基金 Elliott Management 認為，如果 eBay (EBAY-US)US 剝離 StubHub 和 eBay Classifieds Group，沃爾瑪 (WMT-US)、谷歌 (GOOGL-US) 或一些私募股權公司可能有意收購 eBay 的商城業務。

另外一名知情人士透露，Elliott 週二在一封信件中披露，公司持有 eBay 逾 4% 股權，並提出重組 eBay 的建議，其中包括剝離 StubHub 和 eBay 的分類廣告資產。同樣持有 eBay 股權的對沖基金 Starboard Value LP 也向 eBay 提出類似計畫。

eBay 市值超過 310 億美元，倘若 eBay 分割 StubHub 和分類廣告業務，剩餘的商城業務對私募股權交易來說，可能是更實際的規模。

eBay 的商城業務去年第三季營收 21 億美元，StubHub 營收 2.91 億美元，而分類廣告單位營收 2.54 億美元。

其中一位消息人士透露，Elliott 估計，分類廣告集團 (Classifieds Group) 售價可介於 80 億美元至 120 億美元區間，而 StubHub 可以開價 35 億美元至 45 億美元。倘若 eBay 在沒有改善營運的情況下出售商城業務，Elliott 估計價格約莫 150 億美元上下。

eBay 成立於 1995 年、首次網路泡沫化前，也曾經是網路電商霸主，但後來此等榮耀已歸屬亞馬遜。Elliott 認為，如果 eBay 遵守計畫聚焦在「極度被低估」的商城業務上，2020 年前股價可望超過 63 美元。

谷歌和沃爾瑪發言人未立即回應置評請求。eBay 以聲明稿回應 Elliott 的信函，稱公司感謝「Elliott 對 eBay 業務的優點和強項之認同，也將會仔細審視和評估 Elliott 的提案。」

自 2015 年分割 PayPal 以來，eBay 營收已有穩定成長，但股價與兩年前相比大致相同，遠不及同期 S&P 500 指數約莫 15% 的漲幅。

這並非 eBay 首次與激進投資者交手，2014 年激進投資者 Carl Icahn 要求公司剝離 PayPal，eBay 與其解決了代理權之戰，一年後 eBay 採用了 Icahn 的建議，剝離 PayPal 業務。

在多數科技股走跌的交易日，eBay 股價在 Elliott 週二消息傳出後，股價漲逾 6%。