〈分析〉特斯拉財報前瞻 一文看懂華爾街關心的所有焦點

特斯拉 (TSLA-US) 下週 (30 日) 將公布第四季財報，市場人士表示，特斯拉即使只有些微獲利，都可望消除投資者對這家矽谷車廠的擔憂。

若 GAAP 獲利，則是特斯拉連續的第二次獲利，因特斯拉去年 10 月的財報就令市場大感驚喜。

這回華爾街認為，特斯拉也可望接續 Q3 的好表現，在 GAAP 計算基礎上連續獲利，同時調整後每股純益 (EPS) 也可望獲利。特斯拉執行長馬斯克上週曾表示，預計第四季獲利略低於第三季，導致特斯拉股價下滑。

華爾街對特斯拉的 Q4 預期：

調整後 EPS：據 FactSet 調查，分析師預期上季特斯拉調整後 EPS 為 2.18 美元；此前 2017 年 Q4 同期則為每股虧損 3.04 美元。

營收：據 FactSet 調查，分析師預期上季為 71.3 億美元； 此前 2017 年 Q4 同期為 32.9 億美元。

特斯拉的財報焦點：

高盛分析師週二報告指出，「持續性需求是特斯拉真正問題。」

特斯拉開年以來下跌了 10%，過去 12 個月跌幅 15%，大於同期 S&P 500 7% 跌幅和道指 6.9% 跌幅。

高盛認為，特斯拉面臨需求下降的問題，上週裁員和獲利縮水的消息使得股價大跌 13%，如果是別家公司祭出裁員以削減成本的措施，一定會受華爾街青睞，但對特斯拉來說，這只是提醒華爾街一個事實：特斯拉車的需求恐怕正在減少。

為了確保獲利，特斯拉採用了一些措施，例如最近砍掉了更便宜款的 Model S 和 Model 改版車，也終止了一項長期的推薦計畫。

高盛表示，雖然我們認為，削減成本對一個資本高度密集的車廠是正確的舉措，但我們認為聚焦市場對於特斯拉的持續性需求，是更重要的事情。

高盛分析師維持特斯拉「賣出」的股票評級，目標價為每股 225 美元，是華爾街最看空特斯拉的觀點，且隱含跌幅 25%。平均而言，華爾街分析師目標價為 341.25 美元，評級「中性」。

特斯拉是否還能推出 35000 美元或接近價位的 Model 3，仍有待觀察。

上週五特斯拉股價暴跌，除了裁員和第四季獲利縮減的消息以外，馬斯克也稱「產品對多數人來說太貴，恐怕需要將售價降至 35000 美元。」，投資者認為這恐怕使股價承壓。

特斯拉近 5 日股價走勢

然而，一位技術分析師認為，這正創造了買進信號。

因為對特斯拉這種波動性大的股票來說，13% 跌幅的意義不像發生在通用 (GM-US) 或福特 (F-US) 那麼重要。

Orips Research 技術分析師 Zev Spiro 指出，特斯拉雖然波動幅度大，但仍在一個區間範圍，只要守住 245 美元的支撐力，該股就能保持中性趨勢，阻力介於 380 美元至 389.5 美元間。

Spiro 認為他看到特斯拉準備邁向更高點的訊號。他指出，特斯拉的走勢圖顯示，「2017 年 6 月開始，特斯拉出現複雜的潛在延續漲勢。」一旦突破阻力就會觸發。

Spiro 指出，週五的拋售潮成交量大，但在 295 美元至 300 美元間仍有小幅支撐力，「在這個水準有支撐和反彈力是正面的事。」他認為，這樣的價位可能會啟動一些積極買盤進場。