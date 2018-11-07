王者榮耀未成年玩家在線時長暴跌 奧本海默下調百度、阿里目標價

• 騰訊防沉迷舉措奏效 《王者榮耀》未成年玩家在線時長暴跌

騰訊控股 / 周二收盤 - 0.14%/ 報收 292 / 距年內高點 - 38.6%/ 距近期低點 + 16.1%

周二，騰訊披露，目前成長守護平台目前已綁定帳戶超過 1000 萬個，數據顯示 82% 綁定賬號的遊戲時間出現不同程度下降。

同時，對未成年人的遊戲時間、時長予以嚴格限制，目前系統已接入公安權威數據平台，對於疑似未成年人賬號也已啟動了小規模的人臉識別測試。最新數據顯示，《王者榮耀》未成年用戶單日在線時長與去年高點相比下降約 52.3%。

針對遊戲中可能出現的未成年人非理性消費，及時主動提醒、告知監護人，並為用戶開放教育輔導專線。經過主動服務，76% 的未成年人賬號的消費金額得到有效控制，62% 的未成年人賬號遊戲時長有顯著下降。

目前，騰訊控股股價依然處在下行通道之中。

• 風光不再？奧本海默下調百度、阿里目標價

百度 / 周二收盤 + 0.97%/ 報收 192.44 / 距年內高點 - 32.3%

阿里巴巴 / 周二收盤 + 1.94%/ 報收 147.44 / 距年內高點 - 30.4%

投資銀行奧本海默今日發布投資研究報告，將百度目標股價調低至 230 美元，將阿里巴巴目標價調低至 185 美元。

奧本海默分析師海夫斯特恩在報告中稱，百度預計醫療保健垂直領域的結構數據變化將在一定程度上限制廣告主的參與，再加上特定行業近期出台的緊縮政策，將給百度第第四季營收帶來約 8 億元人民幣的影響。

海夫斯特恩認為，這種負面影響還將持續到 2019 財年。但海夫斯特恩認為，百度的各項營運指標依舊保持強勁，因此仍看好百度長期前景。為此，海夫斯特恩繼續維持百度股票「跑贏大盤」評級。

海夫斯特恩下調阿里目標價主要是因為該公司 2019 財年第第二季的業績相對低迷。同時，阿里巴巴還下調了整個 2019 財年的營收預期。

第二財季，阿里巴巴營收為人民幣 851.48 億元，年增率增長 54%。凈利潤為人民幣 182.41 億元，年增率增長 5%。阿里巴巴預計，2019 財年營收將達到 3750 億元人民幣至 3830 億元人民幣。

海夫斯特恩繼續維持阿里巴巴股票「跑贏大盤」評級。

和今年的高點相比，這兩家公司均已回調超過 30%，並且股價都處在下行通道中。

市場復盤

道瓊斯 / 周二收盤 + 0.68%/ 報收 25635.01 / 距年內高點 - 4.9%

標普 500 / 周二收盤 + 0.63%/ 報收 2755.45 / 距年內高點 - 6.3%

那斯達克 / 周二收盤 + 0.64%/ 報收 7375.96 / 距年內高點 - 9.3%

• 巨頭反壟斷案新進展 法院判高通必須給對手技術授權

高通 / 周二收盤 0.25%/ 報收 63.63 / 距年內高點 - 16.8%/ 距年內低點 + 34.5%

據新浪美股周三消息，美國聯邦法官周二裁定，晶片銷售商高通公司必須將部分技術授權給英特爾等競爭對手。這項初步裁決是在美國聯邦貿易委員會於 2017 年初提起的針對高通的反壟斷訴訟中做出的，預計將於明年開庭審理。

美國加州北區地方法院法官 Lucy Koh 做出的初步裁決稱，高通必須向競爭對手的晶片公司授權製造所謂的調製解調器晶片所涉及的一些專利。該調製解調器晶片幫助智慧型手機連接無線數據網路。

這一裁決對高通來說是一個挫折，因為高通與美國聯邦貿易委員會（FTC）上月曾聯合要求法官 Lucy Koh 在尋求和解談判的同時，將該問題的裁決推遲至多 30 天。

高通在今年五月創下年內低位後進入上行通道，但近來股價也已經跌出該通道。

• 蔚來高管解讀三季報：如果交付 7000 輛 第四季就能盈利

蔚來汽車 / 周二收盤 - 4.19%/ 報收 6.4 / 距 IPO 價 + 2.4%

在蔚來汽車周二盤前披露財報後的電話會上，該公司高管稱，下季度公司的原材料成本和固定成本都將下降，原因是規模效應和更好的供應鏈成本控制。同時預計毛利率會改善，同時，如果可以達到 7000 輛的交付目標，每輛車的利潤率就可以在第四季轉正。

在三季報中，蔚來預計第第四季交付 6700~7000 輛 ES8，營收指引預期區間為 4.185-4.36 億美元。

蔚來汽車於 9 月 12 日登陸紐交所，發行價每股 6.26 美元。開盤價 6 美元已屬破發，IPO 首日跌幅一度擴大至 13%，最低觸及 5.35 美元。

隨後，蔚來在上市後第二個交易日漲幅達到了驚人的 75.8%，最高價 13.8 美元，第三個交易日則深跌 15%…… 如此起伏的股價一度使蔚來被稱為「中概妖股」。

交易機會

• 新城悅登陸港股首日迎大漲 物業「上市大戰」正酣

新城悅 / 周二收盤 + 3.79%/ 報收 3.01 / 距 IPO 價 + 3.79%

新城悅周二港股上市。新城悅是新城集團旗下的第二家港股上市公司，另一家為新城發展控股（1030.HK）。周二，新城悅大漲 3.79%。

截至 2018 年 4 月 30 日，新城悅的簽約物業管理遍布 21 個省、直轄市和自治區的 53 個城市，總合約建築面積為 7330 萬平方米，管理建築面積為 3700 萬平方米。

新城悅全球發售共 2 億股，其中包括國際發售股份數目 1.8 億股及香港發售股份數目 2000 萬股，發行規模為 5.8-7.8 億港元。但香港公開發售初步提呈發售而未獲認購的 1287.7 萬股發售股份已重新分配至國際發售。

每股價格區間為 2.9-3.9 港元，最終發售價定為每股 2.9 港元，位於招股價格區間下限。

每日經濟新聞提到，截至目前，內房企已有包括綠城服務、中海物業、彩生活、南都物業、金地物業、雅生活、碧桂園服務等在內的 10 餘家物業服務企業在香港主板上市。

縱觀在港上市的物業企業，均表現出分拆公司本益比大幅高於母公司的情況，並且在平均估值 10 倍左右的港股市場中，港股物業公司的本益比普遍在 25 倍以上。

• 法國強硬表態：今年必須開始對科技巨頭徵收數字稅

谷歌 / 周二收盤 + 1.51%/ 報收 1055.81 / 距年內高點 - 17.1%

蘋果 / 周二收盤 + 1.08%/ 報收 203.77 / 距年內高點 - 12.7%

Facebook / 周二收盤 + 0.85%/ 報收 149.94 / 距年內高點 - 31.4%

新浪財經消息，法國財政部長周二表示，除非該國提出的一項在歐盟範圍內徵收數字稅計劃在年底之前獲批准，否則法國方面誓不罷休。

法國政府一直推動對谷歌、蘋果、Facebook 等網路巨頭徵收新的稅收，以迫使這些公司在該地區繳納他們認為更為公平的稅率。在定於明年春季舉行的歐洲大選之前，這項措施很可能將會獲得一些選民的支持。但是，歐洲各國之間存在著一些技術性分歧，導致這項計劃並未取得重大進展。對該新稅收計劃持批評立場的人士認為，此舉可能會阻礙創新。

目前，各大科技公司股價均出現顯著回調，過去一段時間在 FANG 中「一枝獨秀」的蘋果也跌出上行通道，回調幅度也達兩位數。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：