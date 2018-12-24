〈機構報告〉HomePod揮軍進中國 阿里、小米、百度備戰

由於 Apple 宣布 HomePod 將在 2019 年打進中國市場，為已處在三國時代的中國智慧音箱市場再投下一顆震憾彈。不過 HomePod 的高價位，使其在這場與中國廠商的較勁中，到底能有多少優勢？

根據《IDC 中國智慧家居設備市場季度跟蹤報告》顯示，2018 年第三季中國智慧音箱出貨量達到 485 萬台，年增率 39 倍。其中，隨著百度的迅速崛起，中國智慧音箱市場的競爭格局從原本阿里、小米二分天下發展成為三足鼎立格局。

圖: IDC

2018 年中國智慧音箱市場在經過一年的發展初期階段後已經逐漸形成規模，而各家廠商如何在價格混戰中脫穎而出，是彼此都在思考的問題。此時，HomePod 加入中國市場，即使未必能帶來解決問題的方案，但可以預見是會加速中國廠商在智慧音箱市場，甚至於在智慧家庭生態領域布局的進程。

中國廠商枕戈待旦

面臨 HomePod 威脅，中國廠商當然也利用自身優勢備戰。首先就是產品性價比。高性價比是中國廠商在面對國際大廠進入中國市場後的最主要競爭優勢。面對人民幣 3 千元等級的 HomePod，中國智慧音箱平均在人民幣 300 元以下的價格，再搭配上豐富的收聽內容，以及互聯網生態，顯得更加具有吸引力。

而且智慧音箱發展目前只是在初期階段，等 5G 世代普及後，安裝 5G 晶片的智慧音箱才有機會真正成為家庭中樞地位的角色。因此中國消費者不一定會願意在智慧音箱的初體驗上花上大把鈔票。

其次是生態。中國廠商在智慧音箱市場上的競爭除了產品的高性價比外，還有生態的豐富性，這也正好也是其在面對國際廠商進入中國市場後的又一競爭優勢。生態既包括內容的豐富性，也包括接入互聯平臺的相容性。隨著智慧音箱對於語音交互習慣的培養，它漸漸成為控制家庭智慧設備的窗口之一。而且互聯網廠商會更加注重在語音層面上互聯生態的建設，使智慧音箱成為在智慧家庭互聯網場景下的核心入口。

Apple 不干示弱

Apple 當然也有自身的優勢存在，第一就是時機。Apple 並不是推出創新技術商品為導向的企業，而是更喜歡在產品市場已具初步規模後，切入市場扮演市場收割者的角色。因此在中國廠商不斷宣傳智慧音箱帶來的生活便利後，HomePod 此時進入中國，無疑是坐享智慧音箱市場教育階段的成果，消費者的需求在經過前人的大力推廣後不斷地被刺激和挖掘，而 Apple 便抓住這次天時地利的機會打進中國市場。

其次就是品牌效應，以及廣大的 Siri 客群。在上述中，Apple 常利用自身品牌效應，後發先至。而 Apple 這塊招牌帶給消費者的是對於產品設計和品質的信任，相對來說已經是贏在起跑點。此外，Siri 在手機端長期累積一定的用戶數量，已養成用戶的使用習慣和黏著度，這將有助於轉化為 HomePod 的消費需求。

IDC 專家表示如何接地氣將成為國際大廠進入中國智慧音箱市場的重要挑戰。智慧音箱不同於智慧手機等其他移動終端設備，語音為主的對話模式帶來的是生態服務的遷移，較為固定的應用場景需要的是作為入口的連接能力，因此利用語音將科技物件互聯互通顯得更加重要。想當然爾，專門設計中國語言的中國 IC 設計廠，將成為市場矚目的焦點。