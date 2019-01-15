人行稱貨幣政策穩健非一成不變 希望打通貨政傳導「最後一哩路 」

中國國務院新聞辦週二舉行發布會，中國人行、財政部、發改委表示，當前中國經濟穩中有變、變中有憂；金融形勢可能更加複雜，宏觀政策要強化逆週期調節。

中國國家發改委副主任連維良，財政部部長助理許宏才和中國人民銀行副行長朱鶴新出席發布會，並表示貨幣政策穩健並不意味著一成不變，要引導資金利率的下移，不能搞大水漫灌，對匯率由信心，財政政策方面，將大規模減稅，增加地方政府債券規模並加快使用進度。

發布會新聞稿並顯示，2018 年中國新增人民幣貸款 16.17 兆元人民幣，較 2017 年增加 2.64 兆元；彭博根據新聞稿數據計算顯示，2018 年 12 月單月新增人民幣貸款約 1.08 兆元，好於彭博目前預估的約 8250 億元人民幣。

以下是國新辦新聞發布會細節：

貨幣政策

中國人行副行長朱鶴新表示，貨幣政策穩健並不意味著一成不變，要解決好資金成本問題，引導資金利率的下移，不能搞大水漫灌，要保持宏觀槓桿的基本穩定，希望打通貨幣政策傳導的「最後一公里」，最關鍵的一環就是怎麼進一步發揮金融機構的作用。

他在回應彭博關於降息的問題時表示，總的來看，現在貨幣政策在實體經濟中的作用正在逐步發揮，同時對原來的政策也在做動態評估，在這個基礎上再做進一步的研究。

「關於降息的問題，大家可能關注比較多。我們通過總量政策如降準和中期借貸便利等，來體現和整個經濟環境的適應，包括物價水平的適應，並通過實際數據來觀察政策的效果。結構上圍繞薄弱環節、重點領域也做了各種各樣的努力。」朱鶴新稱。

匯率

對降準和匯率的關係，朱鶴新表示，通過降準有效地支持實體經濟的發展，實體經濟發展好了，企業面好了，匯率會更加穩定，有利於匯率更好地保持穩定，推動經濟可持續的發展，這是不矛盾的。

「匯率機制是浮動的，體現市場供求關係。這方面我們也有底氣，我們的經濟基本面較好，外匯存底也足夠，都可以增強對我們匯率的信心，我們也是有信心的。」他稱。

財政政策

中國財政部部長助理許宏才表示，2019 年將適度增加地方政府債券規模，特別是較大幅度增加地方政府專項債券規模，具體額度會經過全國人民代表大會審議之後確定，並加快地方政府債券發行使用進度。

他表示，3 月全國人大批准 2019 年全年地方政府債務限額後，財政部會將限額及時下達給地方，由地方在預算年度內均衡發債，並且要求爭取在 9 月底之前完成，這樣能夠更好地把發行的地方政府債券在當年用出去。

注：近期，全國人大已經授權國務院提前下達 2019 年 1.39 兆元地方債，這個額度占到去年新增債務限額的 63% 左右

許宏才並強調，增加地方政府專項債券規模，不意味著放鬆對地方政府債務的管理。進一步規範債務管理，嚴格控制地方政府隱性債務風險，前門開大了，堵後門要更嚴。

債轉股

連維良稱，通過降準資金支持債轉股，使市場化債轉股企業參與的積極性大幅度提高，一個很重要的標志就是簽約金額已經超過了 2 兆元，截至目前，落地金額已經超過了 6 千億元，2017 年落地率只有百分之十幾，2018 年的落地率超過了 30%。

他稱，2019 年市場化、法治化債轉股將繼續加大力度，要提高簽約的到位率，並要加大優質企業、臨時遇到困難的企業開展市場化債轉股力度，還要加大民營企業參與力度。

更多新聞稿細節：

中國人行：將實施好穩健的貨幣政策，保持貨幣信貸和融資規模合理成長，促進經濟金融良性循環

進一步增強政策的前瞻性、靈活性和針對性，做到松緊適度，保持流動性合理充裕

前 11 月，普惠口徑小微貸款年增率增加 17.1%，小微貸款授信戶數較上年末成長 28%

民企債券融資支持工具推出後，民企債券融資大幅改善，去年 11、12 月發債規模年增率增 70%

財政部：將大規模減稅，今年將加大減稅降費力度和加大支出力度

減稅將重點減輕製造業和小微企業負擔

同時，將較大幅度增加地方政府專項債券規模，支持重大在建項目建設和補短板

進一步調整優化支出結構，一般性支出壓減 5% 以上，嚴控「三公」經費預算

增加對脫貧攻堅、「三農」、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域投入

發改委：確保一季度經濟發展良好開局，保持全年經濟運行在合理區間，2019 年將建立健全企業債務風險防控機制

加大對基礎設施項目的資金保障

制定出台穩住汽車、家電等特點產品消費的措施，擴大混合所有制改革試點範圍，深入推進電力、油氣領域改革

深入推進市場化法制化債轉股擴量提質

市場表現