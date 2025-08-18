search icon



中國滬指刷新近十年新高 A股市值突破100兆大關 創歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導


中國 A 股滬指周一（18 日）盤中持續走高，盤中漲近 1%，突破 3,731.69 階段高點，刷新 2015 年 8 月 21 日以來新高。

cover image of news article
中國滬指刷新近十年新高，A股市值突破100兆大關，創歷史新高。（圖：Shutterstock）

據《證券時報》報導，實時數據統計顯示，截至 10 點 34 分，A 股公司 A 股市值總和突破人民幣 100 兆元（以 A 股最新價 * A 股總股本計算），創歷史新高，是 A 股歷史上首次突破 100 兆元大關。


具體到公司方面，截至發稿時間，農業銀行 (01288-HK) (601288-CN) 位居 A 股市值榜首，衝到人民幣 2.19 兆元，工商銀行 (01398-HK)(601398-CN) 居次，A 股市值 2.02 兆元。此外，貴州茅台 (600519-CN) 、中國石油 (601857-CN) 、中國銀行 (601988-CN) 、寧德時代 (03750-HK) (300750-CN) 的 A 股市值均超 1 兆。 

相關行情

台股首頁我要存股
上證指數3736.641.08%
寧德時代284.05+1.20%
農業銀行6.89+0.58%
中國銀行5.45+0.00%
工商銀行7.51-0.53%
貴州茅台1430.3+0.58%
中國石油8.59-0.46%
農業銀行5.390-0.37%
工商銀行5.900-1.01%
寧德時代419.600+0.91%
人民幣/美元0.1392+0.00%

