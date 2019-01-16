人行今日淨投放5600億人民幣 創歷史紀錄

週三 (16 日) 中國人行 (PBoC) 執行逆回購操作，單日淨投放資金 5600 億人民幣，刷下歷史單日最高紀錄，中國 10 年期公債殖利率應聲回落、價格繼續延續大漲。

中國十年期公債殖利率 圖片來源：investing.com

人行週三 (16 日) 表示，之所以進行大規模的放水，主要是觀察到農曆春節前中國銀行業流動性偏緊，故需維持春節前的市場流動性順暢。

值得注意的是，週二 (15 日) 是中國人行於 2019 年首次降準的正式實施日，人行已在週二 (15 日) 下調存款準備金率 0.5 個百分點，下週五 (25 日) 還將下調 0.5 個百分點，完成全面降準 1 個百分點。

而人行週三 (16 日) 所執行的逆回購操作規模，更是週二 (15 日) 的三倍有餘，週二 (15 日) 時人行逆回購共投放了 1800 億人民幣資金。

市場人士分析，本次中國人行降準和逆回購的雙向寬鬆，逆回購主要是短期緩解春節前流動性緊俏之問題，而降準則是長期的寬鬆政策，但綜合觀察來看，人行目前對於維穩市場流動性的意圖，可謂是相當明顯。

週二 (15 日) 人行副行長朱鶴新在國新辦發布會上，亦並未排除「降息」可能，朱鶴新表示：「近期關於中國降息的問題，市場可能關注較多，現在貨幣政策在實體經濟中的作用正在逐步發揮，同時我們對原來的政策也在做動態評估。」