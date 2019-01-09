野村認為中國人行有機會進場護盤 但真會如願嗎?

野村發表報告稱，在中國經濟持續下滑的影響下，企業獲利將可能不如市場預期，導致上半年股市走勢將較為疲弱。因此野村預估中國政府將在第二季推出新的經濟刺激政策，為股市帶來支撐。

野村大膽預估，中國除了將動員「國家隊」投入股票市場外，人民銀行也有可能作為國家隊的新成員。

由於中國政府過去曾積極投入股市，例如在 2015 年，當時 MSCI 中國指數在 4-9 月間由高點下跌 35%，引發中國政府透過不同管道（統稱國家隊）進場護盤，估計包括外管局在內等國家隊持有 A 股市值約 3% 的股票。

所以依照過去中國政府採取刺激股市的慣例來看，國家隊投入股市當然不在話下，若再加入「中國人行」這個生力軍，中國股市多頭趨勢值得期待。

而且野村指出，中國人行的主要職能，其中一項為負責防範、化解系統性金融風險，維護國家金融穩定與安全，因此認為中國人行進場護盤符合這項目標。

同時，野村表示，中國股市上漲，將有利於消費提升，主要在於中國股市市場是由散戶所主導，只要市況好，對於調整中國 GDP 結構就能產生正面效果。根據安聯的資料顯示，中國散戶投資者占 A 股市場每日成交量八成以上，而外國投資者持有的 A 股比重不足 2%。

而央行投入股市在資本市場中已有先例，如 1997 年香港股市下跌逾五成，香港金管局曾動用外匯基金投入港股。此外，日本央行目前也持有當地股票市場逾 4% 的比重，並今年可能會繼續投入 560 億美元於日本股市中。

中國人行目前沒有進場必要

圖: 東方財富網

雖然法律並沒有明文禁止中國人行投入股票市場，但從各方面考量，以目前的時間點，中國人行都沒有必要投入股市。中國人行前官員盛松成提到，目前中國金融體系穩定，在中國人行彈性調控市場流動性的情況下，中國沒有立即性的系統性風險，股票漲跌主要依照市場機制，中國人行沒有必要投入股票市場。

而且以中國股市結成結構來看，散戶比重過高，賭徒心態重，強調消息面，因此中國人行購買股票容易擴大股市波動性，擾亂市場定價功能。

再者，中國人行目前能採取的貨幣政策手段很多，加上中國以目前利率水準來看仍有很大的操作空間，降息與降準都是能拿來應用的工具，特別是降息，只要中國人行大動作降息，以過去歷史來看都能為中國股市創造不少漲幅。

最後，股市的問題最好回歸到基本面，過多的人為干擾與刺激都不是正常的現象，甚至產生意想不到的負作用。就像 2016 年初中國推出的熔斷機制，立意是良好，怕股票不理性下跌，但卻忽略流動性問題，反而一度對全球金融市場造成波動，適得其反。