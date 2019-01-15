陸薄膜廠康得新債務違約恐擴大 今年以來信用評等急降

中國光薄膜廠康得新 1 月 14 日發布公告表示，公司有兩檔即將到期的債券可能面臨違約。其中一檔今天 (15 日) 到期，金額達人民幣 10.4 億元。而另一檔則是 1 月 21 日到期，金額為人民幣 5.2 億元。

由於康得新財務狀況出現問題，新世紀評等公司宣布，將康得新的信用評等由 AA 級下調至 BBB 級，並將公司列入負面觀察名單。這已經是今年以來新世紀評等第二次下調康得新信評。

1 月初，新世紀評等曾表示，因為康得新控股股東康得集團股票質押比例極高 (高達 99.45%)，以及未能如期履行信託計劃回購義務的行為，可能對康得新想要取得新的信用貸款資金產生重大影響，同時可能擴大康得新經營權出現變化的風險。

同時，穆迪也曾在去年底以康得新經營權變化的風險高，一旦經營權有變動，則可能會逼使公司提前償還債務，並影響公司營運等理由，調降其信評。

圖: 證券之星。康得新股價周線走勢圖。

即使康得新向市場表示其資金周轉出現暫時性問題，已正在處理，同時公司營運一切正常。不過，從大股東引爆的風暴 (接近 100% 質押康得新股票)，已經讓市場對其失去信心。今天 (15 日) 股價也一度呈現跌停鎖死局面。

康得新手上客戶皆是大咖

康得新 (002450-CN) 成立於 2001 年 8 月，在深圳中小板上市，屬於材料領域的高科技企業，旗下有新材料 (光電材料和預塗材料為核心) 、(3D、SR、大螢幕觸控為核心) 智慧顯示、碳纖維等三大核心主業，聚焦消費，交通，新興產業，新能源，醫療，智慧城市 & 智慧生活等六大核心市場。

康得新曾被認為是新材料產業的龍頭，同時其材料應用範圍廣泛，全球各產業大廠均與康得新有往來，據康得新 2017 年報顯示，康得新手上客戶有 Benz、BMW、Audi、Apple、三星、LG、TCL、京東方、友達、群創、冠捷、創維、五糧液、茅台、香奈兒、ZARA 等，可見其客戶群涵蓋各產業面。

不過受到營運變差，以及大股東幾乎質押手中全部持股的拖累，康得新面臨上市以來最大危機。