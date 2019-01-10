中國CPI、PPI雙降 通縮隱憂浮現

2018 年 12 月，中國 CPI 年增率 1.9%，在時隔半年後重回到 1 字頭，而 11 月份為年增 2.2%，預期 2.1%；其中，食品價格上漲 2.5%，非食品價格上漲 1.7%。2018 年全年中國 CPI 年增 2.1%，2017 年年增 1.6%。

資料來源: 中國統計局

至於 PPI 方面，去年 12 月份 PPI 年增 0.9%，為 2016 年 9 月以來最低成長幅度，預期 1.6%，11 月份為 2.7%。2018 年 PPI 年增 3.5%。

資料來源: 中國統計局

中國 CPI 進入 1 字頭主要受到石油價格下滑影響，12 月份中國調降汽柴油價格對於整體物價拖累最重。至於非洲豬瘟對於豬肉價格確實有所影響，但同樣推升其它肉品需求，因此整體食品類價格保持維定。

以今年物價走勢來看，仍是需求留意食品價格與油價趨勢，而食品價格占 CPI 比重高達 30%，對整體 CPI 漲跌具關鍵性影響。以目前看，食品價格並沒有快速上漲的動力。

中國經濟走下坡，連帶消費者信心不足，中國進入通縮的問題再度被提起。短期來看，中國仍沒有立即進入通縮的風險，但通縮趨勢有隱約形成的壓力。

中國能否快速擺脫通縮隱憂，仍要觀察中國寬鬆的財政與貨幣政策，及基建帶動的投資等效益何時發酵、中美貿易磨擦何時劃下句點，及 5G 是否能為疲弱的科技業注入新一波動能。