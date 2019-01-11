貿易戰衝擊 傳中國將下修2019年GDP目標

《彭博社》引述路透獨家報導，稱美中貿易戰已對中國經濟造成衝擊，中國將下修國內生產毛額 (GDP) 目標值，從原定的約 6.5%，降至 6% 到 6.5%。

據悉，中國經濟成長趨緩，官方高層正密切關注就業情況，因為貿易戰恐導致企業被迫裁員。

消息來源稱，「今年中國經濟成長想超過 6.5%，相當困難，若低於 6%，可能會有麻煩。」

知情人士指出，若想維持就業、收入水平和經濟穩定，今年的經濟成長率，至少要達到 6%。

近期中國物價上漲已有趨緩跡象，中國政府預計將 2019 年通膨率目標，設定在 3%，藉以獲取刺激民間消費的空間。

消息來源說，中國經濟面臨極大壓力，今明兩年的政策重點，都是維持經濟穩定。

知情人士透露，預期政府會擴大財政刺激，並增加基礎建設相關支出。

「川習會」後首次美中貿易談判，於週三結束，較原定時間延長了 1 天；美國貿易代表署 (USTR) 透過聲明指出，兩國官員針對如何達成公平、互惠的貿易關係，以及智慧財產權相關問題，進行討論；北京當局也承諾，會向美國購買大量農業、能源產品及服務。

中國商務部亦發布聲明，指中美雙方積極落實「川習會」共識，就貿易問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解。

不過，上述聲明並未提供足夠細節，且雙方在關鍵議題上，仍存有歧見，市場樂觀氛圍也隨之消退。