彭博經濟學家：中國經濟觸底回升前 幾大指標會先知先覺

彭博經濟學家舒暢和曲天石撰文稱，最新數據顯示中國經濟在 2018 年底放緩，而且局面也不太可能快速好轉。即便如此，考慮到中國政府逐步採取的刺激措施，筆者認為是時候留意是否有經濟企穩的早期跡象。

經濟何時能夠觸底回升很難準確預測。但一旦觸底回升，可能先在以下數據體現出來：信貸、公司長期貸款、投資和出口領先指標。如果數據連續兩到三個月穩穩高於一定水平，就說明經濟已到達周期低點，經濟形勢或開始轉向。

筆者認為，本文將著重討論的這些指標最早或在二季度初顯示出改善跡象，當然這很大程度上取決於中美貿易談判是否會產生積極成果。如果遲遲打不破僵局，那麼中國經濟增速觸底回升的時間就可能推遲到下半年。

經濟活動指標和社會融資增量

1. 信貸環境需更為有利

中國人行的刺激措施還不足以恢復信貸增速。儘管自去年 6 月以來中國人行一直在放寬貨幣政策，但 11 月的新增社會融資仍低於 2017 年底的水平。新增社會融資年增率增速仍繼續下降。

信貸增速企穩對於經濟觸底回升至關重要。筆者分析表明，新增社會融資會領先於經濟活動 (工業生產、投資、零售額和出口等) 綜合指標約三到四個月。

筆者預計中國人行不會搞大水漫灌。2009 年時，新增社會融資增速超過 30%，而此輪周期中的寬鬆政策一直合理有度，將經濟層面的降准與疏通貸款渠道的措施結合起來。

經濟要企穩，第一步是新增社會融資增速要回到 2018 年上半年 11-12% 的區間，高於 11 月 9.9% 的增速，略高於 6-6.5% 的實際 GDP 增速與 2-2.5% 的通膨率之和。

在支持長期投資項目方面，中長期公司貸款尤為重要。新成長期公司貸款經歷數月下滑並較 2 月份減少一半之後，在 11 月僅出現溫和成長。考慮到影子銀行持續收縮構成的拖累，新成長期公司貸款至少需回升至 6,000 億元人民幣左右，也就是 2018 年上半年的平均水平。

2. 投資：走向穩定的第一步

投資仍是經濟穩定的重要槓桿，即便不太可能出現 2009 年那樣大規模的財政刺激措施。項目審批加快和專項債年度配額提早公佈，表明政府已準備好利用這項工具。

3. 固定資產和基礎設施投資

最近幾個月投資有所穩定，年增率增速已經停止下滑，尤其是基礎設施投資這個衡量財政刺激措施最直接的指標，在 4% 左右的較低增速上企穩。

筆者認為，投資增速需要更為強勁，或許最高到 11-12% 的水平，才能為經濟成長起到托底作用。在經濟企穩的初期，預計投資增速會超過名義 GDP 的增速，特別是考慮到還需要抵消消費減少和出口風險等影響。經濟復甦早期階段可能有更高的投資增速，但不會接近 2002-2013 年時超過 20% 的成長率。