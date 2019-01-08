亞馬遜市值封王背後的五大動力

亞馬遜 (AMZN-US) 終於登頂。這家擁有 24 年歷史的公司週一 (7 日) 超過微軟 (MSFT-US)，成為全球最有價值的上市公司，收盤市值為 7968 億美元。微軟在一個多月前剛剛把蘋果公司 (AAPL-US) 擠下寶座，收盤市值 7834 億美元。

亞馬遜一路走來上下顛簸，9 月市值曾一度超過 1 兆美元，但是股市年末的崩盤導致 2008 年經濟衰退以來最糟糕的單季表現。然而，在 2019 年前 4 個交易日中上漲 3 日後，亞馬遜登上第一位。

投資人仍然看好該股票的原因有很多，但主要歸結在擴張的途徑。

Pivotal Research Group 分析師 Brian Wieser 在給客戶的報告中寫道：「儘管目前規模很大，但我們認為亞馬遜的機會基本上不受限於基於消費者和 IT 部門支出的成功記錄。」他給予該股「買進」評級和 1920 美元的目標價，較目前價格上漲 18%。

亞馬遜週一上漲 3.4% 至 1629.51 美元，今年以來上漲 8.5%。

以下是讓亞馬遜投資人開心的五個主題：

1. 雲端服務

雖然微軟的雲端正在以更快的速度成長，但亞馬遜網路服務 (AWS) 仍然是產業龍頭。

根據 Synergy Research Group 的數據，AWS 年營收已超過 230 億美元，占公共雲端市場的 40%。

憑藉數百萬活躍客戶，AWS 為開發人員提供 140 多項服務，業務繼續在全球各地擴展。亞馬遜的雲端設施即將來到巴林、香港、義大利和南非，該公司正在爭取 100 億美元的美國國防部合約。

AWS 還簽下更多大型企業客戶，將其鎖定為長期合約。AWS 今年開始披露「履約義務」，定義為「與提供客戶未來的服務有關，但尚未認列」的未來營收。在最近一季，該金額從第 2 季的 160 億美元增加到 178 億美元，在第 2 季之前為 124 億美元。

2. 電子商務的主導地位

亞馬遜多年來已經擴展到許多不同的業務，但其核心仍然是電子商務。

根據 eMarketer 數據，亞馬遜去年占美國所有電子商務銷售額的大約一半，亞馬遜約有 90% 的營收來自零售銷售。

在亞馬遜的零售業務中，其第三方市場變得比以往任何時候都更加重要。eMarketer 估計，去年美國網路銷售額佔市場份額的 31.3%，比上年成長 35.6%。

而且仍有繼續成長的空間。根據 eMarketer 數據，合計線上線下，亞馬遜僅占美國零售總額的 5%。該公司一直在大力投資其他地區，如印度，甚至試圖通過收購全食超市 (Whole Foods) 來獲得更多的實體銷售。

3. 醫保、Alexa 和廣告等成長動力

亞馬遜有幾個令人矚目的營收成長領域，廣告是其中之一。它是亞馬遜「其他」業務部門的一部分，第 3 季成長了 122%，超過 25 億美元。更多廣告客戶將部分預算分配給亞馬遜。

繼去年以約 10 億美元收購網路藥店 PillPack 後，醫療保健是亞馬遜的另一個重點。銀行業務是亞馬遜可以做得更多的一個領域，據報導，該公司去年開發一款類似於支票帳戶的業務，並已開始提供許多金融產品。

亞馬遜也成立亞馬遜影業與好萊塢合作，製作 Prime 用戶可以觀看的原創電視節目和電影。影業集團與簽下了妮可基嫚 (Nicole Kidman)、Jordan Peele 和製作人 Cheo Hodari Coker。

每當有人說「Hey Alexa」時，並不一定會讓亞馬遜產生營收，但是當人們使用語音助手購買產品時，亞馬遜可以透過 Alexa 來賺錢。該服務最近與 Microsoft Cortana 進行整合。

4. 緊密的領導團隊

亞馬遜與其他科技巨頭之間的主要區別之一是其緊密的領導團隊。CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos) 在高層組建了一群忠誠的高階主管，許多人已經在亞馬遜工作多年，最多更達數十年。

貝佐斯的 S-Team 執行團隊據傳不到 20 人，以其穩定性而聞名，這是亞馬遜文化的一部分，CEO 曾在內部員工會議上強調過這一點，「我很高興我們在 S-Team 沒有大量的流動率。」「我不打算改變它，我非常喜歡你們。」

5. 較低的話題性

亞馬遜最近遇到幾個具爭議的問題，包括川普總統的言辭攻擊以及該公司尋找第二總部。

但分析師表示，這些問題都沒有對亞馬遜造成直接風險。與蘋果公司在中國的掙扎和臉書 (FB-US) 的隱私醜聞相比，亞馬遜的股票被許多人認為風險較小。

Loop Capital 的 Anthony Chukumba 表示，「亞馬遜沒有其他許多公司所擁有的特定問題。」