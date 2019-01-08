〈CES大展〉高通稱在5G大勝對手 預告今年將有逾30款5G裝置推出

去年 CES 上，高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 喊出 2019 年將是 5G 年，今年他們再度強調 5G 的發展，預告今年市場會有超過 30 款、採用高通 Snapdragon 855 晶片的 5G 行動裝置推出。

高通表示，這些裝置大部分為智慧手機，少數是無線 Wi-Fi 上網裝置 (插 5G SIM 卡)。根據高通的說法，他們幾乎贏下 2019 年 5G 部署的所有晶片合約。

高通企業通訊副總裁 Pete Lancia 表示，5G 將帶來行業的改變、豐富人們生活，並創造新的就業機會，首批 5G 網路預計於 4 月在美國開通。

高通沒有進一步詳細說明合作的機種，去年他們預測，今年 CES 上會有 5G 智慧手機可以展示，但並沒有發生。目前僅知一加 (OnePlus) 手機可能在 5 月底推出 5G 手機，是所有已對外發布時間中最快的一家。

另一方面，美國無線電信商 Sprint 週一宣布，公司計畫與三星電子合作，於今年夏季在美國發布 5G 智慧手機。此外，今年三星有望推出 Galaxy S10 的 5G 版本，華為和 LG 都已確認，他們今年也會展示 5G 設備。

據報導，蘋果今年不會有 5G 手機，他們現在正與高通大打專利戰，而 Intel 恐怕無法在 2019 年及時提供支持的晶片。