史上首次！亞馬遜晉升全球最高市值公司 蘋果屈居第四

股價連跌打破了蘋果對全球最高市值公司的王位壟斷，王座爭奪變得異常激烈，繼微軟之後，亞馬遜也在收盤時奪得頭名。

美東時間 7 日周一盤中，亞馬遜股價一度漲約 2.7%，市值早盤達到約 7900 億美元，較微軟高出約 50 億美元，躍升市值第一位的上市公司。亞馬遜將領先優勢保持到了收盤，最終收漲 3.44%，收創 12 月 13 日以來新高，收盤時市值接近 7970 億美元，史上首次晉升最高市值上市公司。位居次席的微軟微漲 0.13%，市值超過 7830 億美元。

谷歌母公司 Alphabate 和蘋果當天均收跌 0.22%，綜合那斯達克和彭博數據，Alphabate A 類股市值在 7450-7490 億美元左右，較蘋果市值高出 400 多億美元，蘋果市值在 7020 億美元左右。

值得一提的是，這是蘋果因下調收入預期遭重挫後的市值表現，並不意味著蘋果的市值會一直和亞馬遜等三甲拉開距離。不過，最近幾個月蘋果已經不止一次被微軟或是亞馬遜超越，失去全球市值桂冠。

2018 年 11 月 26 日盤中，微軟自 2010 年以來市值首次超越蘋果，蘋果自 2013 年以來首次讓出最高市值個股的寶座，但收盤時蘋果反超。12 月 3 日盤中，亞馬遜市值一度較蘋果高約 1 億美元，較微軟高逾 70 億美元，但第一寶座並未坐穩，收盤時蘋果再度反超。

截至 2018 年最後一個交易日收盤，微軟市值達 7798 億美元，將市值 7491 億美元的蘋果和市值 7344 億美元亞馬遜甩在身後，這是微軟自 2002 年以來首次以全球市值最高上市公司的身份結束一年的表現。

2019 年第一周，蘋果又遭重挫，與微軟等「勁敵」的市值差距拉大。



上周四蘋果收跌 9.96%，創六年最大單日跌幅，收創逾一年半新低，全天市值縮水逾 746 億美元。截至當天盤中，蘋果的市值一度較三個多月前蒸發約 4460 億美元，比 496 隻標普 500 成分股任何一隻的市值都高，包括 Facebook 和摩根大通，只有微軟、亞馬遜、Alphabet 和蘋果第二大股東、巴菲特的伯克希爾 - 哈撒韋是例外。

這次暴跌始於蘋果意外宣布下調年末重磅購物季所在季度的業績預期，這是蘋果十六年來首次下調收入指引。

上周三美股盤後，蘋果表示，將 2019 財年第第一季、即公曆 2018 年第第四季的營收指引由 890-930 億美元降至 840 億美元，毛利率預期為 38%，處於此前指引區間 38%-38.5% 的低端。這意味著，新的蘋果收入預期不但低於此前蘋果自己的預測水平，也大幅低於市場預期。

蘋果 CEO 庫克在致投資者信中稱，公司錯誤低估了一些核心新興市場經濟放緩的程度，特別是大中華區對 iPhone 手機需求的放緩，這與其他新興市場的冷淡一道構成了公司手機類產品銷售收入年增率下滑的原因。

上周五美股反彈，蘋果收漲 4.2%，但並未讓華爾街機構放心。

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 本周一報告稱，雖然對股市已不那麼悲觀，但希望逢低買入的投資者應該意識到，蘋果的營收警告和對美國製造業數據的下跌可能是新一輪負面消息的開始。

「基於估值、情緒和倉位，我們的展望肯定比一年多來更具建設性，但我們認為現在還不到宣布安全無虞的時候。上周疲軟的 PMI 和蘋果調低預期不太可能是孤立事件。」

上周四蘋果暴跌當天，美股同樣大跌，納指跌 3%。當天華爾街見聞文章就指出，蘋果下調業績後，周四公布的美國 12 月 ISM 製造業指數又創兩年多新低。蘋果此舉和製造業數據令市場更擔心全球經濟下滑。

KKM Financial CEO Jeff Kilburg 評論稱，蘋果上周三的業績預警讓已經在焦慮全球增長下滑的市場情緒雪上加霜。蘋果可以被視為中國增長的替身。

川普的經濟顧問 Kevin Hassett 還在上周四預計，會有更多美國跨國企業模仿蘋果宣布低於預期的盈利目標。