不受亞馬遜廣告影響 分析師：谷歌是FANG中最具防禦性的

分析將谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 升級評級為「持有」，稱其為「FANG」狼牙股中最具防禦性的股票。

據 Canaccord 的說法，谷歌的收入在未來 2-3 年內將增長 15% 至 20%，「加上減少毛利率壓力和持續的股票回購」，2020 年至 2022 年間年增長率將超過 15%。

Canaccord 分析師 Maria Ripps 週四 (3 日) 在一份報告中寫道，「亞馬遜 (AMZN-US) 廣告業務的競爭風險可能是可控的，我們認為谷歌是 FANG 股票中最具防禦性的，因為業績穩定，估值合理」。

谷歌股價趨勢圖

FANG 股，或 FAANG 股為臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜、Netflix (NFLX-US)、和谷歌。

Canaccord 還將谷歌 12 個月的價格目標從 1140 美元上調至 1250 美元，這將比周四收盤價 1023 美元上漲約 22%。Alphabet 的股票在 2018 年下跌約 3%，而 S&P 500 指數下跌約 6%。

FANG 股票在 2018 年上半年表現出色，但過去 3 個月股價下跌。臉書 Facebook 股價下跌約 16%，蘋果股價過去 3 個月也下跌約 30%。

自亞馬遜達到 1 兆美元的估值以來，其股價也下跌超過 20%。由於對用戶增長放緩的擔憂，Netflix 股價在 3 個月內下跌了約 30%。

谷歌近期也被外媒報導，稱 2017 年將 199 億歐元 (約 227 億美元) 從荷蘭空殼公司轉移至百慕達，減少外國稅務。