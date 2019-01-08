規模回到五年前！聯準會資產負債表已經縮減了4000億美元

2017 年 10 月啟動資產負債表縮減以來，聯準會已經削減了 4020 億美元的資產。

從縮表的進展來看，聯準會的縮表步伐絕對可謂穩健。但去年 10 月，當金融市場突然陷入拋售潮，穩步推進的縮表自然成為了眾矢之的。

無怪鮑威爾需要出面，對「縮表」和「市場下跌」之間的關係作出說明了。現任聯準會主席上周五強調， 並不認為縮表是去年第四季以來市場動盪的重要原因。 「如果我們得出結論，資產負債表正常化，或是任何的正常化，成為了問題之一，我們會毫不猶豫地做出改變。」鮑威爾如是說。

現在，聯準會的資產負債表規模已經降低到了 40580 億美元，為 2014 年 1 月 8 日以來的五年新低。超過 4000 億美元的資產規模縮減，在聯儲歷史上絕無僅有，但如果從更長遠的時間範圍來看，2012 年開啟第三輪量化寬鬆以來，聯準會的資產負債表擴張了將近一倍，幾乎是金融危機前的 5 倍。

回顧聯準會此前發布的縮表進程，聯準會的計劃是，每月削減「至多」300 億美元的公債資產、「至多」200 億美元的 MBS 資產，達到這一步伐後將穩定在這一水平。

公債方面，聯準會採取停止到期公債再投資的被動縮表方式，即持有的債券到期後，本金不再重新購買債券。所以，債券的「縮表」進展，取決於當周到期的債券規模。12 月 15 日聯儲的公債持倉中沒有債券到期，而 12 月 31 日有三隻共計 180 億美元的債券到期，12 月的公債縮表規模並未達到 300 億美元上限。

12 月 MBS 資產縮減了 160 億美元，縮表以來總資產規模下降了 1330 億美元，回歸到 2014 年 4 月的水平。去年 10 月，MBS 縮表的步伐觸及到了 200 億美元的上限。