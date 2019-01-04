首檔聚焦AI主題ETF募集在即 元大投信力推智能化轉型

AI 趨勢興起，全台首檔聚焦 AI 營收主題 ETF─元大全球人工智慧 ETF 即將於 1 月 7-10 日募集，元大投信研究團隊指出，AI 有助提升企業競爭力，元大投信也積極推動智能化發展轉型。

元大投信指數暨量化投資事業群表示，元大全球人工智慧 ETF 不僅為元大投信首支 AI 相關基金，與目前台灣市場其他 AI 相關基金相比，成分股透明，元大全球人工智慧 ETF 所追蹤的 STOXX 全球人工智慧指數係以人工智慧相關產業營收來源為篩選指標，為市場上最具代表性的人工智慧指數，純度最高，有別於目前市場上其他 AI 基金所追蹤指數包含 AI 與機器人。

元大投信研究團隊表示， AI 被譽為「第四次工業革命的核心」、「摩爾定律後的新聖杯」。根據知名市調機構 Gartner 預估，AI 市場規模將由 2016 年的 300 億美元一路高速成長，2020 年將達到 3000 億美元之譜，短短四年大幅激增十倍。

2020 年時人工智慧將創造 230 萬新模式工作機會，創造 2.9 兆美元的商業價值，並節省 62 億小時的生產。AI 的發展直接降低企業成本與生產力大幅提高，元大投信研究團隊指出，AI 的發展直接降低企業成本，有助生產力大幅提高。

除了在 ETF 聚焦 AI 營收主題，元大投信身為資產管理業中的領頭羊，近年來因應智能發展趨勢，也積極推動智能化發展轉型，在歷經兩年多的籌備與基礎硬體再造後，2017 年底推出「元大 ETF AI 智能投資平台」理財服務，2018 成立「智能化小組」，有助企業控管成本，降低企業員工時間成本，提升生產力與企業競爭力，期許在金融科技發展趨勢下，帶領資產管理業一同朝 AI 投信時代邁進。

全球景氣穩定復甦，總經數據表現亮眼推動股市大多頭，統計 2014~2017 年，MSCI 世界指數漲幅 32.81%、新興市場指數上漲 31.72%，占全球市值近 6 成的美國標普 500 指數亦漲 38.29%，而這背後的推手正是市值占比不斷升高的科技指數，標普全球 1200 科技指數同期間漲幅達 67.63%。

而在所有科技指數中，就以 AI 指數表現最亮眼，同期間漲幅 74.06%，超越標普全球 1200 科技指數 6.43%；根據彭博資料，STOXX 全球人工智慧指數成立以來（截至 2018 年 12 月 27 日）報酬率成長 201.88%，為目前台灣市場上 AI 基金所追蹤指數中表現最佳。