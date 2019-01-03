買中國別猜底，定期定額較好

1 月 2 日公佈的 2018 年 12 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 49.7，比 11 月份下滑 0.5 個百分點，是自從 2017 年 6 月以來首次跌至 50 以下的景氣衰退區間，顯示中國經濟下滑壓力逐漸擴大。 新聞來源: 鉅亨網 2019-1-2

12 月中國官方與非官方製造業採購經理人指數雙雙跌破榮枯分水嶺，其中官方製造業採購經理人指數的三個重要分項，新訂單、新出口訂單與未完成訂單分項更分別降至 49.7、46.6 與 44.1，下降趨勢恐將延續。「鉅亨買基金」延續對中國股市保守看法，在中美貿易戰正式落幕或貨幣供給年增率快速升高前，中國股市短線仍有下跌風險，建議投資人拉長天期並以定期定額方式分批佈局。

1. 出口前景不佳，製造業沒信心

中國出口年增率與製造業採購經理人指數

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期: 2018/1/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中國身為世界工廠，國內需求難以滿足其龐大產能，全球需求多寡才是左右中國製造業成長快慢的關鍵。從上圖可看出，代表全球需求的中國出口年增率，走勢與中國製造業採購經理人指數亦步亦趨，當企業預期全球需求惡化，並下調對未來出口預期時，製造業採購經理人指數便提前觸頂下降。從近期惡化的製造業採購經理人指數來看，中國企業家並不看好美中貿易談判結果與全球需求，在任意一個原因改善前，企業信心恐難恢復。

2. 中國企業獲利恐繼續惡化

中國工業企業獲利轉差中

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/1/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

製造業採購經理人指數除了反應企業對未來訂單與需求的看法外，也透露出對於企業獲利的預期。當中國製造業採購經理人指數於 2017 年下半年來到最高點後，中國工業企業利潤年增率也跟隨觸頂並下滑，11 月工業企業利潤年增率更低至 - 1.8%，創下近 3 年來的最低紀錄。我們認為中國出口與製造業採購經理人指數繼續下降的機率較高，未來企業獲利自然不樂觀，股市短期缺乏大幅上漲的理由。

3. 貨幣供給年增率大幅反轉前，中國股市風險高

2018 年中國股市下跌 20.3%（MSCI 中國指數），若從 1 月份的最高點來看，最大跌幅高達 32.9%，加上 11 與 12 月的橫盤整理格局，讓不少投資人確信中國股市已經觸底。「鉅亨買基金」建議投資人別單純從跌幅判斷買點，2000 年與 2007 年中國股市最大跌幅都超過 60%，若全球經濟進一步惡化，中國股市仍有潛在下跌空間。對於想判斷中國經濟與股市底部的投資人，應觀察中國 M1 貨幣供給年增率變化，待該數值大幅升高，且李克強指數年增率跟隨轉佳時，才是更合適的大舉進場時點。

貨幣供給年增率何時反轉是關鍵

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採用指數如上表；資料日期：2018/1/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

扣中國，再加新興市場

對於積極型投資人，除了建議可透過定期定額方式，避開擇時難題，佈局中國股市外。同樣可搭配定期定額新場市場股票型基金，降低單一國家風險，並同時掌握美元轉弱，新興市場反彈的機會。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

>> 貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30