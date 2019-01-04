【統一投信】東協股市率先築底 長線資金加碼

全球股市震盪走勢從去年延續至今年開春，近一個月東協股市表現相對抗跌，為投資人帶來一股希望。統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，東協股市在去年 10 月及 12 月二度利空淬礪下持續呈現韌性，甚至領先築底反彈，東協五國 (菲、泰、馬、越、印尼) 由於通膨穩定、外匯存底厚實、GDP 均保持在 5% 以上水平，加上製造業採購經理人指數 (PMI) 多維持在景氣榮枯分水嶺 50 上方，匯率也回穩，故此波市場修正後，吸引長線價值投資加碼，使得區域內各主要國家領先止跌反彈，更增 2019 年東協股市的向上動力，投資方向看好消費、金融及能源類股。

張浩宸表示，東協各國近期公布的製造業採購經理人指數 (PMI)，菲律賓、泰國、越南及印尼的數值分別為 54.2、49.8、56.5、及 51.2，分別高於上月的 54.0、48.9、53.9、及 50.4；而新加坡亦維持高於 50 擴張值之上的 51.5。顯示在全球對 2019 年需求預估轉趨保守之下，東協各主要國家之整體經濟動能仍佳。

匯市方面，隨著美元穩定及先前匯率危機震央國的阿根廷、南非、土耳其和巴西等國匯率守穩下，連帶地使新興國家貨幣貶值壓力趨緩。其中，先前受拖累貶幅最大的印尼盾及菲律賓披索分別自去年最低點升值 5.1% 及 4.3%。而 2019 年開春以來，外資對印尼及菲律賓回補持股，對越南則是持續買超，越南是 2018 年亞洲唯一獲外資淨流入的股市。

投資方向上，看好消費、金融及能源類股。從中國的雙 11 到歐美的耶誕採購旺季，無論是核心消費與非核心消費，電商至實體店舖，都創下銷售佳績，消費類股成長動能穩健。金融方面，儘管美國聯準會今年升息預期放緩，但全球持續在升息循環中，金融業利差收入仍有推升空間，加上東協區域內財富累積推升的財富管理手續費收入等有利因素，使得本波在海外熱錢流出而受累的金融類股，因其低本益比、高股利率優勢，反而更具投資價值。

能源相關類股在國際油價自高檔急挫後，可望出現跌深反彈，除上游的受害較顯著外，中下游的運輸、零售及塑化等各層龐大的產業鏈體系，仍握有不一而足的優勢，未來可望在降價提升需求及原油跌深反彈中，獲得雙重支持。

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