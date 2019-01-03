蘋果營收預警重傷亞股 更害匯市「閃崩」

亞洲股市週四 (3 日) 下跌，美國股指期貨大跌，主因是蘋果 (Apple)(AAPL-US) 調降營收預估，部分原因在於大中華區銷售疲弱，這加劇市場對全球經濟增長放緩的擔憂，其結果讓交易正清淡的匯市出現「閃崩」。

隔夜美股盤後，蘋果公司發布營收預警，表示因新產品供應限制及新興市場疲軟，將下調 2019 財年第 1 財季 (相當於 2008 年第 4 季) 營收預期至 840 億美元，遠低於此前預估的 890 億至 930 億美元，比一年前同季下降近 5%。蘋果股價在盤後交易中重挫 8%。

由於匯市當前交易正值清淡，特別是日本市場還在休假，在投資人紛紛湧向低風險資產下，卻觸發「閃崩」，日圓兌多數主要貨幣在數秒內飆漲，並由於突破重要技術點位，帶來大規模的美元及澳元停損賣盤。

美元兌日圓閃崩 (圖表取自 Zero Hedge)

美元兌日圓一度下挫至 4%，至低點 104.87，為兩年來新低。稍後跌幅減少，至台北時間上午 10:20，跌幅約 0.72%，報 107.48；澳元兌日圓也出現巨幅波動，觸及 2011 年以來最低，跌幅稍後減至 1.43%，報 74.476。

澳元兌日圓跌至多年新低 (圖表取自 Zero Hedge)

澳洲國民銀行日本外匯策略負責人 Ray Attrill 認為，日本散戶投資人可能是澳元日圓波動的主要原因，這組貨幣配對受日本散戶喜愛，而程式交易也可能造成一些影響。

澳元大跌卻意外帶動了澳洲股市跳漲 1.3%，一反亞洲其他地區狀況。此前澳元跌至近十年低點，提振了出口類股。

美元走疲之際金價上漲，現貨金報價每盎司 1286.54 美元

蘋果亞洲供應鏈普遍下挫，最早開盤的南韓股市中，LG Innotek、SK 海力士、三星 SDI、三星電機分別低開 3.6%、3.6%、1.9%、2.3%。