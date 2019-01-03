〈每日外資外匯觀點〉蘋果財報爆雷成導火線 避險情緒引爆日圓瘋漲

蘋果財報爆雷，週四盤後宣布下修第一季營收預期，美股道指期貨重挫逾 300 點，點燃市場避險情緒，具避險特性的日圓瘋狂大漲，美元兌日圓一度閃崩逾 400 點，日本因假期連續休市，交投清淡，同時也助長日圓的波動。

FXStreet 最新報告指出，繼蘋果下修第一季財測後，市場對全球經濟放緩的擔憂加速升高，並引發新一輪避險情緒襲擊外匯市場。

周四日圓大漲驅動避險買盤進場，美元兌日圓一度崩跌 430 點，來到 103.558，創下 2016 年 11 月以來最大跌幅；日圓和澳幣配對交易的漲幅更為驚人，澳幣兌日圓一度下跌 7.1%，來到 70.642，創下 2009 年 5 月以來的最低點。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

同日英鎊兌美元跌幅也擴大至逾 1%，來到 1.2421，創下 2017 年 4 月以來新低。

日圓加速大漲，市場分析師認為，主要是因日本今天休市，市場缺乏調整動因；澳洲國民銀行 (NAB) 駐雪梨外匯交易策略主管 Ray Attrill 也認為有可能是日本休市，零星交易引爆澳幣兌日圓停損賣盤，隨後甚至引爆程式交易的賣盤 。

法國興業銀行 (SocGen) 分析師表示，「如果你相信美國經濟增長動能正逐步消退，或聯準會不會進一步升息，甚至會再度降息，那麼，相對便宜的日圓將是你應該做多的貨幣」。

該行分析師並強調，日圓近期漲勢過於兇猛，公債市場的走勢也有些過快，除非美國經濟表現迅速惡化，否則日圓仍將持續上漲。

而目前從市場的表現看來，蘋果下修財測，似乎正點燃市場對美國經濟表現的擔憂。

此外，德國商業銀行外匯策略師 Ulrich Leuchtmann 也表示，市場對全球經濟成長放緩的擔憂，使得日圓受惠，2019 年將會更為明顯，而且日本央行削減其貨幣政策的寬鬆程度也將繼續提振日圓。