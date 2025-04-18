歐盟擬對美關鍵商品祭出口限制 貿易談判未果恐升級衝突

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-18 01:30

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彭博周四 (17 日) 援引知情人士消息報導，歐盟正研擬在與美國貿易談判若告破局時，對出口美國的特定商品祭出限制措施，以反制川普上月對約 3,800 億歐元 (約 4,320 億美元) 歐盟商品加徵關稅的行動。知情官員透露，相關方案將作為談判失敗時的威懾手段，可能涵蓋配額、許可證，甚至全面禁止關鍵貨品出境。

若歐盟真實施出口限制，將意味著這場全球貿易戰進一步升級，也可能引來華府的強烈反擊。川普近期曾對加拿大金屬威脅加徵 50% 關稅，凸顯其對貿易報復動作毫不手軟。

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歐洲官員指出，除出口限制外，歐盟亦評估擴大報復性關稅清單，或限制美企參與公共採購，但尚未透露出口限制將鎖定哪些產業或商品。這類措施可能採取配額、出口許可或直接禁運的方式，並通常針對對方難以替代的關鍵品項。

例如中國本月初新增 7 項稀土至出口管制清單，其中多項用於智慧手機與醫療應用，而美國本身幾乎沒有相關加工能力。

目前歐美雙邊談判進展有限。川普週四與義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 會面前表示對歐盟達成協議「相當有信心」。歐洲官員則期望梅洛尼能說服川普授權其貿易官員更明確的談判授權。

在川普對歐盟鋼、鋁課徵 25% 關稅後，歐盟上周同意延後 90 天啟動反制關稅，以爭取談判空間；美方則暫將歐盟大多數出口關稅自 20% 降至 10%，期限同為 90 天。然而，汽車、半導體與製藥產品仍面臨 25% 稅率。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 本周赴華府，與美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 及貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 會晤，但仍難以掌握美方真正目標。歐委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 暗示，若協商破裂，歐盟可能鎖定美國科技巨擘的數位廣告收入作為新一輪反制。