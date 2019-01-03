〈蘋果下修財測〉庫克一炸 道瓊期指跌逾300點

蘋果 (AAPL-US) 庫克週三盤後丟震撼彈，美科技股恐怕週四見血。

蘋果因大中華地區銷售黯淡且其他地區換機量不如預期，下修財測，致使蘋果週三盤後重挫近 8%。

Invesco QQQ Trust (追蹤 Nasdaq-100 指數的 ETF) 週三盤後跌逾 2%。追蹤更廣泛市場的 S&P 500 ETF Trust 盤後也下跌 1% 以上。

道瓊期指週三晚間開始交易就立刻大跌 338 點，S&P 500 期指也下跌 1.3%，投資人忙避險，日圓兌美元立馬大漲近 2%，隨後美元收斂兌日圓跌幅至 1.2%。

蘋果預期第一季營收 840 億美元，較先前預期範圍 890 億美元至 930 億美元下降，也遠不及 FactSet 調查的分析師共識預期 913 億美元。

晶片股也難逃庫克炸彈，AMD (AMD-US)、Nvidia (NVDA-US)、Skyworks (SWKS-US) 和 Qorvo (QRVO-US) 盤後都下挫。

蘋果庫克週三受訪時稱，「看看我們的財報，我們的缺口 100% 以上來自 iPhone，主要就是大中華地區，顯然那邊的經濟下半年開始放緩了，我認為中美貿易緊張可能會對他們的經濟增加更多壓力。」

「雖然我們之前預期一些關鍵新興市場會有一些困難，但先前沒預期到經濟減速的程度，尤其是大中華地區，我們相信，中美貿易緊張，更深度地衝擊了中國經濟環境，在全球金融市場的不確定性益發升高之際，這個衝擊顯然也影響到消費者，因為我們中國地區連鎖商店和銷售通路上門的顧客越來越少了。」

美股這些期指的表現預言了週四會繼續走跌。

KKM Financial 分析師 Jeff Kilburg 表示，「這讓市場更加擔心全球經濟成長放緩的情況，因為蘋果可以當作中國經濟成長的代表。」