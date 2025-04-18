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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADRTSM-US的目標價調降至226.49元，幅度約6.99%

鉅亨網新聞中心 2025-04-18 02:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台積電ADR(TSM-US)提出目標價估值：中位數由243.5元下修至226.49元，調降幅度6.99%。其中最高估值265元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有46位分析師給予台積電ADR評價：積極樂觀43位、保持中立3位、保守悲觀0位。

台積電ADR今(18日)收盤價為153.1元。近5日股價上漲6.99%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TSM市場預估目標價

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