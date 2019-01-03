〈蘋果下修財測〉RBC：今年牽引蘋果股價走勢的3大點

蘋果 (AAPL-US) 週三 (2 日) 執行長庫克 (Tim Cook）下調 2019 第一季財測，盤後重挫 8%。

蘋果自 10 月以來股價下跌 30% 以上，「FAANG 股」在華爾街失寵，由於預期 iPhone 產量和銷售將較預期疲弱，分析師紛紛在過去 2 個月內下修蘋果目標價，蘋果 2018 全年收低近 7%，創 2008 年金融危機之後最糟糕的一年。

一如其他科技股，蘋果 2018 年經歷了動盪的一年，今年一開年，庫克就給投資人一個震撼彈，他認為大中華地區的銷售黯淡、其他地區換機需求也未若想像強勁，因而下調營收和毛利率，但分析師怎麼看？

加拿大皇家銀行資本公司 (RBC Capital) 分析師 Amit Daryanani 在蘋果下修財測前丟出 3 個問題，推測這是今年牽引蘋果股價漲跌的關鍵：

1. 蘋果能否重新考慮下個週期的市場分割？

倘若 iPhone 需求持續走疲，Daryanani 認為蘋果可能改變每代 iPhone 提供多種定價版本的作法。

他指出，「初期跡象顯示，消費者已經拒絕較便宜版本的 iPhone XR。」

但蘋果可能會更積極推出 iPhone 產品組合，或許擴大 iPhone 選項，例如推出租賃選擇，讓「iPhone 變成一種服務」而不只是產品。

2. 蘋果是否會推出新的串流服務？

Daryanani 指出，去年蘋果砸重金創建內容，似乎顯示蘋果的串流目標不只是「增加 Apple Music 用戶基礎」而已，但目前蘋果野心究竟到哪，還有待觀察。

「(該串流服務) 會不會包含館藏內容或者添加一些頻道，還是與 Apple Music 綁在一起，這些都是相關問題，更重要的是，投資者是否會認同這項服務能大量吸引資金，或者視其為能提高股本的經常性營收來源。」

3. 近日股價表現是否會導致蘋果重新評估資本配置？

Daryanani 提到，蘋果可能提高股利或者利用「更合適的」市場估值來進行更有力的併購行動。

RBC 對蘋果仍給予「優於大盤」的評級，目標價為 220 美元。