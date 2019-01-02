特斯拉第四季交車量低於華爾街預期 股價開盤跳水逾10%

特斯拉週三 (2 日) 宣布，2018 年第四季交車量為 90,700 輛，產量為 86,555 輛，創下歷史新高，然而由於特斯拉交車量低於華爾街預估，加上今年上半年聯邦稅收抵免減半的衝擊，導致該公司股價開盤跳水逾 10%。

受此消息拖累，特斯拉 (TSLA-US) 週三股價盤前下跌逾 7%，開盤後股價更是直接大跳水，一度慘跌逾 10% 至每股 298.80 美元，截稿前暫報每股 302.29 美元。

特斯拉週三開盤股價走勢圖。

第四季交車量與華爾街預測差異：

• Model 3：實際交車 63,150 輛 VS. 64,900 輛

• Model S：實際交車 13,500 輛 VS. 14,200 輛

• Model X：實際交車 14,050 輛 VS. 13,600 輛

特斯拉 2018 年第四季交車量 90,700 輛低於華爾街預期，此外，該季產量為 86,555 輛，較第三季 80,142 輛提高了 8%，創下歷史新高。

在 2018 年，特斯拉共交付了 245,240 輛汽車：145,846 輛 Model 3s 和 99,394 輛 Model S 與 Model X。

Model 3 (深藍)、Model S (淺藍) 與 Model X (淺綠) 的歷年每季交車量長條圖。(翻攝自：Electrek)

除了發布第四季產能與交車量結果之外，同時特斯拉還宣布，所有車款價格將調降 2,000 美元，協助買家抵消聯邦稅收抵免額減半的損失。

根據美國聯邦法，抵稅額將在 2019 年開始逐步削減，上半年減至 3750 元，下半年減到 1875 元並至 12 月 31 日全部取消。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 表示其目標價格是正確的，但下調抵稅額可能會對特斯拉股價造成壓力。Dan Ives：「這是可預估的舉措，但卻讓投資者措手不及。」

看空特斯拉的投資者將特斯拉降價視為刺激買氣的手段，但 Dan Ives 認為這更像是緩解抵稅額減半所帶來的打擊。

特斯拉去年向投資者表示，希望該公司電動車產率有所改善，打造 Model 3 所費工時從第二季到第三季下降了 30% 以上。去年 10 月下旬還表示，與 Model S 和 Model X 車款相比，平價車款 Model 3 所費製造工時更短，預計在 2018 年第四季重點改善生產成本與產能。

特斯拉也表示，將盡一切努力確保 12 月 20 日前訂車的買家可以在 12 月 31 日之前拿車，而馬斯克也承諾，如果因交貨延誤導致客戶錯過重大稅收抵免，特斯拉將會彌補稅收抵免差額。