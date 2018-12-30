管理學專家：SEC被馬斯克和特斯拉擺了一道

管理專家 Jeffrey Sonnenfeld 週五 (28 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 任命 Larry Ellison 和 Kathleen Wilson-Thompson 為其獨立董事，智取證券交易委員會 (SEC)。

這家電動車公司趕在週五與 SEC 達成和解的最後期限前完成任命。

耶魯大學管理學院資深副院長兼《CNBC》特約作家 Sonnenfeld 說：「SEC 這回被擺了一道。」

在 SEC 指控馬斯克誤導投資人發布關於以每股 420 美元的價格將公司私有化的推文後，特斯拉和 CEO 馬斯克在 9 月同意任命 1 位新董事長和 2 名獨立董事。

Ellison 是甲骨文 (ORCL-US) 的聯合創辦人兼執行總裁，Sonnenfeld 稱他是馬斯克的「分身」，「他是個天才，熟知科技，白手起家，而且口才便給。」

他說，「但他也是一個非常容易發怒的人。對諸多微小的批評十分敏感，喜歡抨擊分析師。」

Ellison 在 10 月說他是「馬斯克非常親密的朋友」，並為這位特斯拉 CEO 針有關他行為持續不斷的批評進行辯護。除了個人推特之外，馬斯克還在 9 月的播客中抽大麻煙。

Ellison 也是特斯拉的一個非常大的投資人。據該公司發言人表示，他擁有 300 萬股特斯拉股票。

Sonnenfeld 表示，馬斯克「透過選擇一個能夠非常有效地為他掩護、保護他的人」，「聰明地智取」SEC，「他不會是一個想要審查推文的人。」

當被問及對 Sonnenfeld 的言論的看法時，特斯拉發言人提及其他分析師的評論，比如 Wedbush Securities 的 Dan Ives。這位分析師週五指出這些任命是「向前邁出的重要一步」。

Ives 在給客戶的報告中寫道：Ellison「可以協助將馬斯克的能量和激情轉化為未來的正向因素，從而進一步遠離幾個月前的『私有化推特風暴』，這件事仍是特斯拉揮之不去的懸念。」

特斯拉股價週五收高 5.6%。