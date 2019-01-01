特斯拉Model 3庫存逾3000 股價應聲下挫近2%

電動車產業的《Electrek》報導，特斯拉 (TSLA-US) 本週一 (1 日) 前仍有超過 3000 輛 Model 3 電動汽車庫存。

在過去幾個月，特斯拉努力交付創紀錄的電動車數量，協助買家在今年底拿車以享受 7500 美元的全額抵稅，等同於抵銷 21% 汽車款項。預料 2019 年第 1 季開始逐步淘汰美國聯邦電動汽車稅收抵免，將導致美國特斯拉電動車需求激增。

消息傳出後，特斯拉 (TSLA-US) 股價盤中一度下跌近 2%。特斯拉沒有立即發表評論。

特斯拉股價走勢圖。(圖：investing)

該報導引述消息人士表示，特斯拉仍努力提高電動車庫存，週日 (12 月 29 日) 特斯拉的美國庫存還有 Model 3 超過 3300 輛。

特斯拉傳出會在今年最後一日交付部分車輛訂單，但消息人士並不認為特斯拉會清空所有庫存。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 上週六 (12 月 29 日) 再次推文向美國買家提醒，7500 美元的稅收抵免將會在 48 小時內減半。

特斯拉執行長馬斯克上週六 (12 月 29 日) 推文。(圖：翻攝自馬斯克推特)

今年早些時候特斯拉表示，將盡一切努力確保 12 月 20 日前訂車的買家可以在 12 月 31 日之前拿車，而馬斯克也承諾，如果因交貨延誤導致客戶錯過重大稅收抵免，特斯拉將會彌補稅收抵免差額。

今年十月左右特斯拉稱，10 月 15 日前支付訂單訂金的特斯拉客戶，將有資格獲得 7500 美元的全額稅收抵免，客戶將在年底之前拿車。

根據美國聯邦法，抵稅額將在 2019 年開始逐步削減，上半年減至 3750 元，下半年減到 1875 元並至 12 月 31 日全部取消，意味著 Model 3 買主須在今年底前拿到車，才能享受到 7500 元全額抵稅。