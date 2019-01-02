美股盤前─中國製造業數據不佳 道瓊指數期貨盤前大跌近300點

中國經濟數據疲弱，股市於新年大漲的希望為之破滅。

週三，全球股市大幅下跌，中國公布 12 月製造業數據下降，帶來利空。

香港恆生指數大跌 2.8%，上海綜合指數下跌 1.2%。在歐洲，法國 CAC-40 指數大跌近 2%。

盤前交易中，美國指數期貨亦重挫。道瓊大跌近 300 點。

2018 年，美國股市創下自 2008 年以來，表現最糟的一年。過去十年來，道瓊與 S&P 500 去年為第二次年度下跌。

去年 12 月是美國股市的可怕月份，S&P 500 於 12 月大跌 9%。道瓊下跌 8.7%，創下自 1931 年以來，最差的 12 月表現，一度在連續七個交易日中，道瓊有六天下跌達 350 點或更多。

一項對中國採購經理人調查的結果顯示，該全球第二大經濟體出現了新的疲弱訊號。投資人對中國經濟的擔憂因而增加。

中國 12 月採購經理指數下降至 49.7，11 月為 50.2。

這是本週第二項經濟數據，顯示中國龐大的製造業出現緊縮。分析師說，二年半以來，中國新訂單首度下降，展望亦不佳。

美國政府部份關門持續，亦增加了投資人的擔憂。

國會消息人士告訴 CNN 說，川普總統邀請兩黨國會領袖至白宮會商，細節尚未披露，但週三可能公布。

約四分之一聯邦政府部門關閉已近二週，週四，民主黨即將成為眾院多數黨。

短期內，政府關門對經濟影響可能不大，但僵局對債務上限問題絕非好消息。

今年，國會議員必須通過法案，財政部才能持續借錢，不受限制。若無法通過法案，美國政府債務可能違約。

2011 年，美國政府幾近違約，信評公司標準普爾因而調降美國信用評級。若再度調降，美國償還債務的成本將會大增。

經濟數據方面，週五，美國將公布 12 月就業報告，為市場所重視。