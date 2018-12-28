僵局持續 美國政府將關門到明年

美國政府部分關門已經六天，在川普邊境牆問題上的僵持依然未見任何妥協，而從昨日眾議院民主黨人的表態來看，這一僵局要一直持續到下周，也就是 2019 年了。

當地時間周四，美國眾議院民主黨領袖 Steve Scalise 表示，在預算問題上，眾議院本周不會進行任何投票。Scalise 是川普以 50 億美元修建邊境牆這一想法的支持者，他的辦公室在聲明中提到：

目前眾議院正在等待參議院對 2019 財年剩餘撥款的行動，在眾議院舉行投票之前，我們會儘量提前 24 小時發出通知。

當地時間周四下午 4 點，美國參議院舉行了會議，但是也僅僅宣布參議院目前不會採取任何行動。

此前眾議院通過了一份預算案，其中包括川普一直要求的 50 億美元邊境建牆費用。但民主黨認為邊境牆浪費且無效，因而強烈反對。鑒於共和黨在參議院僅有 53 個席位，無法達到 60 票支持的要求，因而參議院未能通過這一預算案，導致部分政府機構由於缺乏資金支持，只能進入關門狀態。

美國當地時間 12 月 22 日凌晨 00：01 分，美國政府正式迎來部分關門。這是 40 年來美國政府首次在一年內關閉三次，此次影響大約 25% 的政府部門。

在參議院上述會議之後，白宮發布聲明稱，川普希望解決當前的僵局，但是如果美國的安全不能放在第一位，那麼他不會簽署預算案。聲明提到：

政府了解這次危機，而且五天前已經向民主黨提出了合理的、符合常識的解決方案，但是迄今為止並未收到任何回應。

總統和他的團隊在聖誕節都繼續留在華盛頓，希望談判得出一個方案，去化解邊境的嚴峻的危機，保護美國，並讓政府重新開門，但是民主黨卻決定回家（度假）。

總統不希望讓政府繼續關門，但是如果議案不能優先保證美國人的安全，那麼他是不會簽署的。

對於川普來說，邊境牆事關移民問題，而移民問題對他 2020 年能否連任總統至關重要。當前這個節點也非常關鍵，這是因為 1 月 3 日民主黨將接管眾議院，在當前共和黨還掌控參眾兩院的情況下，川普只能搶時間通過建牆預算，因此不惜讓政府繼續關門。

即將接管眾議院的民主黨當然毫不示弱，將在下周成為新的眾議院議長的 Nancy Pelosi 通過她的發言人 Drew Hammill 表示，為了讓政府重新開門，民主黨已經給共和黨提供了三個選項，全都涵蓋對邊境安全合理有效的資金支持，只是不包括川普那無效的邊境牆而已。