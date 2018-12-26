對聯準會有信心？川普：他們會修正升息步調

根據《彭博社》報導，曾多次公開抨擊聯準會 (Fed) 的美國總統川普，日前與媒體談到 Fed 主席鮑爾時，稱他「有信心」，且認為 Fed 將修正升息步調。

美股 12 月表現極為慘烈，為安撫金融市場，美國財政部長梅努欽除致電美國 6 大銀行高層，確保資金流動性無虞外，還召開危機小組會議；未料，這些舉措反而讓投資人更加不安。

川普和 Fed 之間關係緊繃，是導致美股崩跌的原因之一，據傳川普有意開除鮑爾，但梅努欽於推特發文澄清，指川普從未提議開除鮑爾。

報導稱，川普週二於白宮接受媒體採訪，在談到 Fed 及鮑爾時，他說，「對他們充滿信心」。

川普認為，「Fed 升息步調太快，這是我的看法，但我當然有信心，他們會加以修正；升息的步調這麼快，是因為他們覺得經濟非常好，但他們很快就會明白了。」

川普也大力讚揚美國企業，指股價下跌時，是「買進的絕佳機會」。

Fed 上週公布利率決策，如預期升息 1 碼，將聯邦資金利率調高到 2.25% 至 2.5%，該決議獲得 Fed 決策官員一致同意。

在 Fed 宣布升息前，川普便數度於推特發文施壓，要 Fed「別再犯錯」，應感受一下市場，而非依循無意義的數據下判斷。

川普當時稱，在美元仍強、幾無通膨，且外在世界情勢動盪的情況下，Fed 竟然考慮再度升息，令人難以置信。

川普甚至說，Fed 是美國經濟的「唯一問題」。