2019年的「新常態」：聯準會主席的存在感大大加強

離跨進 2019 年只有三天的時間，但交易員們早已在為即將到來的新形勢做準備。

因為從明年開始，聯準會將在每一次的 FOMC 會議後舉辦發布會。這不僅意味著聯準會主席鮑威爾面對市場拷問的次數達到了 8 次，同時交易員們面臨的政策變化風險也會有所增加。

NatWest Markets 美洲利率策略主管 John Briggs 稱，將新聞發布會擴大到聯準會四次會議之外，其中包括最新的經濟和利率預測，使得每一次會議都是「實時」的，因為所有會議都將提供傳遞資訊的機會。

布朗兄弟哈里曼銀行的全球貨幣策略分析師也指出，隨著聯準會每次會議結束後都召開新聞發布會，聯準會或許能夠在 2019 年更好地傳達自己的資訊。

BMO Capital Markets 策略師 Jon Hill 則表示，定期的發布會將逐漸增加過去非新聞發布會期間的波動性。不過聯準會並沒有明確表示打算利用這些會議來進行利率調整，因此季度會議仍將對應金融市場的最大波動。

值得注意的是，今年 11 月 14 日，鮑威爾曾在達拉斯提到，明年開始聯準會將在每次議息會議後召開新聞發布會，意味著每次會議都有可能升息：

「市場必須適應。現在聯準會可能在每年 8 次議息會議中的任何一次升息，而不會像過去那樣，只會在召開新聞發布會的 4 次會議升息。」

截至目前，在每年的 8 次聯準會 FOMC 會議中，過去有新聞發布會的會議分別是 3 月、6 月、9 月、12 月召開的議息會議。而聯準會自 2015 年 12 月以來的 9 次升息，也均發生在這 4 個月的會議上。

最近一次升息是在 12 月 19 日，聯準會貨幣政策會後公布，所有貨幣政策委員會 FOMC 投票官員一致同意升息 25 個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至 2.25%-2.5%。