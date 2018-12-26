川普恐面臨彈劾 專家：2019年的一大風險

美股重挫、美中貿易爭端未除，加上總統川普和聯準會 (Fed) 之間關係緊繃，導致許多投資人對 2019 年經濟前景，抱持悲觀態度；對此，專家認為，川普可能面臨彈劾，也是明年的一大風險。

川普的前律師 Michael Cohen，因安排付封口費給宣稱與川普有染的 2 名女子，並對國會說謊，遭聯邦法官判刑 3 年；民主黨聯邦眾議員 Jerrold Nadler 表示，若 Cohen 於選戰期間支付封口費一事，是由川普授意，此舉可能違反競選財務法，川普恐面臨彈劾。

McLarty Associates 高級顧問 Steve Okun 在接受 CNBC 採訪時表示，若川普被彈劾，執政當局推動政策的力道，將遭到削弱，「企業恐面臨巨大風險」。

Okun 指出，「民主黨明年一定會有動作 (彈劾)」。

川普要求國會通過美墨邊界築牆預算，但遲遲無法與民主黨達成共識，導致該預算案談判破局，美國聯邦政府自美東時間 22 日起，局部關門 (15 個聯邦政府部門，有 9 個關門)。

眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 示警，政府關門的問題，可能到 2019 年 1 月前都無解。

Okun 強調，美國政局紛擾，令產業界感到緊張，「總統關注移民問題，而非經濟，只會讓事情變得更糟。」

Okun 稱，2019 年的情勢，會比 2018 更嚴峻，「美國產業界的緊張程度，前所未見。」